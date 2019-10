LIVE Italia-Giappone 0-0 | Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA | si comincia!

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.06: L’potrebbe scendere in campo con Sbertoli alzatore, Nelli opposto, Antonov e Lavia in banda, Piano e Anzani centrali e Balaso libero ma non sono escluse sorprese dell’ultima ora 12.04: Si parte con una sfida complicata per l’che affronta i padroni di casa e dovrà oliare qualche meccanismo visto che agli Europei molti di questi elementi non erano titolari 12.00: Buongiorno agli appassionati di. Due soli giorni dopo la finale dell’Europeo si torna in campo per l’ultimo appuntamento di questa lunghissima estate, ladelin. L’c’è con una formazione sperimentale molto simile a quella utilizzata da Blengini in Nations League e oggi affronta alle 12.20 ilLa presentazione di– Il programma di...

