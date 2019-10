LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 1° ottobre TAMBERI 2 29 VOLA IN FINALE! Re

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32: C’è l’azzurro Osama Zoglami al via della seconda batteria dei 3000 siepi. Questi i protagonisti: Osama Zoghlami (Ita), Soufiane El Bakkali (Mar), Rantso Mokopane (Rsa), Krystian Zalewski (Pol), Karl Bebendorf (Ger), Lamecha Girma (Eth), Andrew Bayer (Usa), Altobeli Santos Da Silva (Bra), Ben Buckingham (Aus), Bilal Tabti (Alg), Abraham Kibiwot (Ken), Yemane Haileselassie (Eri), Daniel Arce (Esp), John Gay (Can), Albert Chemutai (Uga) 17.28: Fortuna per il bielorusso Nedasekau, migliore dell’anno con 2.35, fermno a quota 2.26 ma entrato in finale assieme al portoricano Castro Rivera 17.26: Ottavo l’azzurro Chiappinelli che ha ancora una piccolissima speranza di qualificazione, al momento quinto di sei ripescati. L’azzurro chiude in 8’24″73. Vince l’etiope Wale in ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: 1° ottobre. Davide Re vola in semifinale! Debutta Gianmarco Tamberi. Foloru… - MatteoMarchini5 : LIVE Atletica, Mondiali 2019 in DIRETTA: 1° ottobre. Davide Re vola in semifinale! Debutta Gianmarco Tamberi. Claud… - enricospada2 : #worldathleticschamp #Doha2019 #atletica E' la giornata più azzurra del Mondiale con re, Tamberi, Stecchi, Foloruns… -