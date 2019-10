LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 1° ottobre Claudio Stecchi ottavo nell’asta!

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.21: E’ troppo 5.80 per: èe chiude qui la sua avventura mondiale 20.22: Esce di scena anche Lavillenie che chiude sesto. Lisek, Duplantis e Kendricks si giocheranno le medaglie 20.20: Eliminato anche Lita Baehre 20.18: Errore anche per il campione olimpico Braz che esce di scena 20.17 Eliminato Holzdeppe 20.16: E’ tutto pronto per la finale del giavellotto femminile con Nikola Ogrodníková (Cze), Huihui Lyu (Chn), Christin Hussong (Ger), Martina Ratej (Slo), Sara Kolak (Cro), Shiying Liu (Chn), Kara Winger (Usa), Irena Šedivá (Cze), Annu Rani (Ind), Barbora Špotáková (Cze), Kelsey-Lee Barber (Aus), Tatsiana Khaladovich (Blr) 20.15: Errore anche per Lavillenie 20.14: Niente da fare per l’azzurro, non particolarmente brillante anche in questo secondo tentativo a 5.80 20.12: Queste le ...

