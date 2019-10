LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 1° ottobre Claudio Stecchi ottavo nell’asta di

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.22: Nel giavellotto ottava Rani, settima Kolak 21.20: Finale dell’asta: oro a Kendricks (Usa) con 5.97, argento per Duplantis (Svezia) con 5.97, bronzo per Lisek (Polonia) con 5.92 21.20: ORO AGLI STATI UNITI ANCHE NELL’ASTA! Sbaglia Duplantis a 6.02 e si deve accontentare dell’argento 21.19: Ribaltone nel giavellotto! La cinese Liu lòancia a 65.88, secondo posto per Lyu che si insedia al secondo posto con 65.49, terzo0 posto per Hussong. Manca l’ultima rotazione 21.18: Doppio errore per Duplantis e Kendricks a 6.02. Ultimo tentativo a disposizione per entrambi 21.16: Grande vittoria, quasi un dominio per Donavan Brazier che chiude in 1’42″34, record statunitense, battuto 27 anni dopo, argento per il bosniaco Tuka con 1’43″47, bronzo per il keniano Rotich con 1’43″82, poi ...

