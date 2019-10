LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 1° ottobre Claudio Stecchi ottavo nell’asta di

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.42: ORO A NOAH LYLES con il tempo di 19″83, secondo posto per Andre De Grasse (19″95) e Alex Quinones dell’Ecuador si prend eun bronzo fantastico con 19″98, quarto Gemili, quinto Guliyev 21.40: Atleti pronti ai blocchi 21.38: Solita presentazione spettacolare di fine serata con luci e fari 21.36: Proviamo a sbilanciarci sui favoriti: Lyles per l’oro e battaglia De Grasse-Gemili per l’argento con una piccola preferenza per il secondo 21.34: Questi i protagonisti della finale dei 200 metri uomini: Zhenye Xie (Chn), Aaron Brown (Can), Alex Quiñónez (Ecu), Noah Lyles (Usa), Adam Gemili (Gbr), Andre De Grasse (Can), Kyle Greaux (Tto), Ramil Guliyev (Tur) 21.30: Inizia la marcia di avvicinamento all’ultima gara della serata, la finale dei 200 uomini che si preannuncia combattuta e incerta 21.29: ...

zazoomnews : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: 1° ottobre. Claudio Stecchi ottavo nell’asta! Tamberi vola in finale nell’a… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: 1° ottobre. TAMBERI (2.29) VOLA IN FINALE! Re Folorunso e Pedroso in semifi… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: 1° ottobre. Davide Re vola in semifinale! Debutta Gianmarco Tamberi. Foloru… -