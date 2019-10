LIVE Atalanta-Shakhtar Donetsk | Champions League in DIRETTA | gli orobici sono già spalle

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della sfida e le probabili formazioni Buongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra, seconda gara dei nerazzurri in assoluto nelladi calcio: alle ore 18.55, le formazioni scenderanno in campo in quello che probabilmente sarà il match che metterà in palio il terzo posto nel girone, che qualifica all’Europa(sedicesimi). Le due formazioni infatti hanno persoramente all’esordio nel Gruppo C: l’ha perso 4-0 a Zagabria contro la Dinamo, mentre loha ceduto in casa al Manchester City per 0-3. Per gli uomini di Gasperini c’è l’assoluta necessità di vincere la sfida odierna. OA Sport vi propone latestuale della sfida tra, seconda gara dei ...

