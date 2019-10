LIVE Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2 | Champions League in DIRETTA | Solomon regala il

Fonte : oasport

Dopo aver subito per larga parte del secondo tempo gli attacchi della squadra di Gasperini, loriesce a venire a capo di una partita incredibile. E' il subentratore il successo a San Siro agli uomini di Castro. Le speranze di qualificazione per Gomez e compagni, ancora a zero punti dopo due partite, si riducono al lumicino; anche perchè le prossime due partite saranno contro il Manchester City. 90+4′ FINISCE QUI 90+4′ CLAMOROSO, 1-2: GOL DELLO SHAKTAR!CONCRETIZZA UN CONTROPIEDE VELOCISSIMO DEGLI OSPITI. Il subentrato non può sbagliare praticamente a porta vuota. 90+4′ Si entra nell'ultimo minuto. L'ci prova ancora. 90+3′ Ultimo cambio per lo: in Dodò, out Bolbat. 90+2′ Malinovskyi si fa ammonire stoppando la ripartenza degli ospiti a seguito di ...

