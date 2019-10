LIVE Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-1 | Champions League in DIRETTA | Gasperini si gioca anche

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72′ Palla dentro per Gomez che viene anticipato da un Pyatov ancora una volta attento in uscita. 71′ Ismaily si libera al cross dopo l’uno-due con Taison, ma non riesce a trovare alcun compagno a rimorchio. La palla torna nella disponibilità dell’. 68′ Nelloinvece è entrato Salomon al posto di Alan Patrick.in questo caso, cambio offensivo. 68′ Entra Muriel per Masiello: De Roon si abbassa fra i tre centrali difensivi, con il colombiano che va a fare coppia in attacco con il connazionale Zapata. 68′ Momento di pausa e cambi da entrambe le parti. 67′ PYATOV RESPINGE IN USCITA! Zapata si libera fisicamente di Matviyenko andando a battere verso la porta, ma l’estremo difensore degli ucraini stoppa tutto venendo, fra l’altro, colpito al volto. 66′ ...

