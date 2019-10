L’incredibile storia dell’Isola delle Rose | Elio Germano è l’ingegnere Giorgio Rosa nel

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose con Elio Germano nuovo film originale Netflix : L’incredibile Storia dell’isola delle Rose nuovo film originale italiano Netflix Il sito americano deadline annuncia in esclusiva l’arrivo di un nuovo film originale Netflix tutto italiano, prodotto da Rai Cinema. Si tratta de L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose – The Incredible Story of Rose Island, una commedia diretta da Sydney Sibilia, famoso per la trilogia di Smetto Quando Voglio, con protagonista ...

Mostra del Cinema di Venezia - in “Tony Driver” L’incredibile storia di Pasquale Donatone - vittima di un gigantesco paradosso : Sradicamento, identità, famiglia, viaggio, cultura, frontiere e un’ancora di salvezza: la memoria. Moltiplicando tutto per due si ottiene la vita di Pasquale “Tony Driver” Donatone, anti-eroe Bigger than Life, e protagonista oggi alla Settimana Internazionale della Critica dell’unico concorrente italiano della sezione autonoma creata dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani). Diretto dall’esordiente Ascanio Petrini, Tony ...

Accadde oggi - 28 agosto 1981 : muore Béla Guttmann - L’incredibile storia dell’uomo che maledisse il Benfica : Nato a Budapest nel 1899, da una famiglia di ballerini ebraici, Béla Guttmann gioca in Ungheria, Austria e Stati Uniti. Da allenatore viaggia molto: Austria, Olanda, Ungheria, Italia (con Padova e Triestina), Argentina, Cipro, Brasile, Uruguay, Svizzera, Grecia e Portogallo. Un personaggio fuori dagli schemi. A Padova non ha una paga. Il contratto prevede solo dei premi vittoria per singola partita. Particolarmente ricca di successi la sua ...

L’incredibile storia del villaggio polacco in cui - da dieci anni - nascono solo femmine : Una storia molto singolare quella che Repubblica riprende dal New York Times. Esiste un paese, in Polonia, dove da dieci anni a questa parte non nascono maschi. solo femmine. Si chiama Miejsce Odrzanskie. Una situazione piuttosto anomala, che ha attirato l’attenzione dei media e degli scienziati, intenzionati a scoprire il motivo dell’assenza di nati maschi. Il sindaco di Cisek, comune di cui fa parte il paese, dice: “Ci sono ...