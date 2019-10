L' ex Juventus Allegri e Mourinho ' sfidano' Zidane per la panchina del Real Madrid RUMORS

Milan - Repubblica : Arnault potrebbe portare l'ex Juventus Allegri in panchina : La situazione attuale al Milan è molto grigia, non solo dal punto di vista dei risultati sportivi ma anche da quello societario: la contestazione subita dalla società nel match contro la Fiorentina evidenza come ci sia distanza fra società, giocatori e tifosi, e questo potrebbe portare ad una clamorosa rivoluzione di mercato. Proprio l'attuale proprietario, il fondo di investimento gestito da Elliott, potrebbe pensare ad una clamorosa cessione ...

Juventus - Moggi : 'È la solita squadra di Allegri' : Questo pomeriggio, la Juventus inizierà a preparare la gara di sabato alle 15 contro la Spal. La sfida contro i ferraresi metterà Maurizio Sarri in condizione di dover fare molte rotazioni e alcune saranno forzate poiché sugli esterni di difesa ha a disposizione un solo terzino ovvero Juan Cuadrado. Il tecnico sta cercando di impartire la sua impronta alla Juve anche se questo è un processo che richiede un po' di tempo. Per molti ancora non si ...

Juventus - l'ex Allegri piacerebbe in Premier : in lizza Chelsea - United e Tottenham : In questo inizio di stagione, la Juventus sta incontrando non poche difficoltà dal punto di vista difensivo, con il settore arretrato che fatica ad assimilare i dettami tattici del nuovo tecnico Sarri. Alcuni sostenitori bianconeri rimpiangono Massimiliano Allegri, che quando arrivò a Torino dopo l'addio di Conte di certo non venne accolto nella maniera giusta, anche se poi con il lavoro e con i risultati si è conquistato la fiducia dei tifosi ...

Juventus - quanti infortuni : ma il problema non era Allegri? : Domanda: cosa la Juve rincorre di continuo e ad ogni stagione con ossessione e fame? Lo scudetto, che vince ormai da otto anni di fila? No. La Champions, che manca ormai da oltre 20 anni ed è stata più volte sfiorata? Neanche. Gli infortuni? Sì. Avete capito bene. Potrebbe sembrare un paradosso, ma la Juve gli infortuni li rincorre, come fossero un premio da ottenere. Sembra averli cuciti addosso, non vogliono staccarsi. Un rapporto di ...

Juventus - sprazzi di Sarrismo ma vittoria ‘Allegriana’ : il Brescia esce a testa alta nella notte di Balotelli : La Juventus supera 1-2 in rimonta il Brescia: bianconeri che rimediano ad un inizio complicato grazie alla qualità dei singoli, ma il gioco di Sarri si vede solo ad intermittenza Dopo il soporifero pareggio fra Verona e Udinese, la 5ª giornata di Serie A prosegue con la sfida fra Brescia e Juventus, due formazioni che, per ragioni diverse, hanno attirato molto interesse in questo inizio di stagione. gianluca checchi/LaPresse Da una parte ...

Panchina Real Madrid - l'ex Juventus Allegri potrebbe sostituire Zidane : La settimana di Champions League ci ha regalato dei risultati sicuramente sorprendenti: su tutti spicca sicuramente la sconfitta del Liverpool a Napoli, con Mertens e Llorente decisivi nel 2 a 0 finale per la squadra di Ancelotti. Altro piccolo tonfo è quello che ha riguardato il Barcellona, che ha pareggiato in casa del Borussia Dortmund, ma soprattutto è il modo in cui è arrivato il pareggio a non portare molti sorrisi in casa catalana. ...

Atletico Madrid-Juventus - Simeone non si fida : “Sarri non è Allegri - ho in mente cosa fare. Ronaldo? Un animale” : Il Cholo ha presentato in conferenza stampa il match contro la Juventus, facendo luce sugli errori da non commettere Vigilia di Champions League per l’Atletico Madrid, che domani affronterà al Wanda Metropolitano la Juventus di Maurizio Sarri. Un match complicato che Diego Simeone sta già preparando ormai da qualche giorno, guardando e riguardando le partite già giocate contro i bianconeri lo scorso anno. Marco ...

Juventus - Allegri rivela : "Pentito di aver lasciato? Ecco la verità" : Massimiliano Allegri, intervistato ad un evento dedicato ai giovani industriali, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sull'inizio del campionato, ritornando sulla sua decisione dell'addio alla Juventus. L'ex tecnico bianconero ha rivelato di non essersi pentito della scelta fatta: "Addio alla Juve? Non sono assolutamente pentito della scelta fatta con la Juventus,

Macalli : «Allegri non guardava in faccia a nessuno. Alla Juventus qualcuno pagherà per il suo addio» : Tuttojuve riprende le dichiarazioni a Sportitalia di Mario Macalli ex presidente della Lega Pro. Parole molto dure nei confronti della dirigenza della Juventus. «C’è un piccolo particolare, che adesso non hanno più l’uomo che gli fa pensare a vincere le partite, questo è un problema. Il problema è che con Allegri, con tutte le sue manchevolezze che ognuno di noi ha, lui non guardava in faccia a nessuno, i giocatori stavano bene ...

Fiorentina-Juventus 0-0 : per i bianconeri di Sarri un pareggio alla Allegri. Molto bene la Viola tutta grinta di Vincenzo Montella : In panchina c’era Sarri, al suo esordio con la Juve in campionato. Ma in campo i bianconeri hanno ricordato Molto di più la squadra di Massimiliano Allegri. Saranno stati gli infortuni in serie (fuori Douglas Costa e Pjanic nel primo tempo per noie muscolari), sarà stata la grande prestazione della Fiorentina di Montella, fatto sta che per la Juve è arrivato il primo stop in campionato dopo le due vittorie in altrettante giornate. Lo zero ...

La Juventus di Sarri gioca come quella di Allegri. Due le differenze : i titolarissimi e non vince : Sinossi Sarri non perde alla prima sulla panchina della Juventus, ma nemmeno vince. Finisce 0-0 a Firenze con la Fiorentina che conquista il suo primo punto in classifica. La Juve non è più a punteggio pieno. Punteggio giusto, ai punti avrebbe vinto la Fiorentina che ha messo sotto i bianconeri per buona parte dell’incontro. I viole si sono spenti nella seconda metà del secondo tempo, quando Montella ha sostituito Ribery protagonista di ...

Allegri Juventus - l'ex tecnico ammette : "Pentito? Ecco la verità." Poi la rivelazione su CR7 : Allegri Juventus- Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni dei giornalisti durante un evento organizzato a Padova per giovani industriali, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla scelta di lasciare la Juventus: "Non sono assolutamente pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate. Dopo cinque anni era arrivato il

