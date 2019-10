Le notizie del giorno ore 23 | 30

notizie del giorno : il trailer di The War of the Worlds (la miniserie di BBC One) : The War of The Worlds (La Guerra dei Mondi) il trailer della miniserie BBC in arrivo in autunno e prossimamente su laF. Notizie del giorno. BBC ha rilasciato il primo trailer di The War of the Worlds, una serie tratta dal classico La Guerra dei Mondi di H.G. Wells. Un’argomento abbastanza in voga in questo periodo visto che c’è un’altra serie prodotta dai canali internazionali FOX, con lo stesso titolo e tratta dallo stesso ...