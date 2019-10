Le notizie del giorno ore 15 | 30

notizie del giorno : il trailer di The War of the Worlds (la miniserie di BBC One) : The War of The Worlds (La Guerra dei Mondi) il trailer della miniserie BBC in arrivo in autunno e prossimamente su laF. Notizie del giorno. BBC ha rilasciato il primo trailer di The War of the Worlds, una serie tratta dal classico La Guerra dei Mondi di H.G. Wells. Un’argomento abbastanza in voga in questo periodo visto che c’è un’altra serie prodotta dai canali internazionali FOX, con lo stesso titolo e tratta dallo stesso ...

Ultime notizie Roma del 01-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo in Finlandia dove a kuopio città dell’Est del paese c’è stata una sparatoria in un centro commerciale il bilancio provvisorio di almeno un morto e 9 feriti stando a quanto si apprende una persona è stata fermata e anch’essa riporta a ferite la vittima è stato trovato ...

Ultime notizie Roma del 01-10-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio iniziate a Genova le operazioni di sollevamento della trave che sorgerà il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera tra le pile 5 e 6 di operazioni annunciate da un suono di sirena sono cominciata la presenza del premier Conte del Ministro delle Infrastrutture De Micheli del sindaco Bucci del governatore Toti della architetto piano ...

Ultime notizie Roma del 01-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ho Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio la Cina flette i muscoli con la più grande parata militare mai tenutosi a Pechino e avverte che nessuna forza potrà scuotere le fondamenta della nazione la capitale cinese ha celebrato i 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare da parte di Mao zedong Thun evento dal forte impatto coreografico Qui hanno partecipato 15.000 ...

Ultime notizie Roma del 01-10-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Sono molto contento di questa nota di aggiornamento al Def perché manteniamo una promessa non aumentare l’IVA e lunedì dice Di Maio ne mando un’altra con il taglio dei parlamentari sono queste le parole del ministro degli Esteri capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio durante un’intervista televisiva che commenta il raggiunto ...

Ultime notizie Roma del 01-10-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio Sono partita Genoa meno per azione di sollevamento della trave che sorgerà il primo impalcato dell’uomo viadotto sul Polcevera tra le pile 56 presente il premier Conte il Ministro delle Infrastrutture del sindaco di Genova Bucci il governatore Toti Renzo Piano ha donato il disegno delle viadotto Ponte Genova è un simbolo di rinascita che si ...

Ultime notizie Roma del 01-10-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio stop all’aumento dell’IVA Avvio del taglio delle tasse sul lavoro Grazie a 14 miliardi di flessibilità e 7 miliardi di proventi dalla lotta all’evasione il governo approva la nota di aggiornamento al Def documento che disegna la cornice di non averne circa 29 miliardi il deficit viene fissato al 2% del PIL in debito però non è nei ...

notizie del giorno – Panchine traballanti in Serie A - Messi alla Fiorentina - le pesanti accuse di Taribo West : LE Panchine traballanti IN Serie A – Alta tensione a Genova, altra pesanti sconfitte per Sampdoria e Genoa. Le situazione per Di Francesco e Andreazzoli sono delicatissime, nelle ultime ore sono andate in scena valutazioni che hanno portato a confermare la fiducia nei confronti dei due allenatori. Di Francesco si gioca tutto nella trasferta contro il Verona, in caso di ko pronto il nuovo allenatore: l’ex Fiorentina Stefano Pioli. Si ...

Ultime notizie Roma del 30-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio si parla di IVA riforma del fisco nel Consiglio dei Ministri convocato a Palazzo Chigi la maggioranza Guarda il taglio del cuneo fiscale il mio obiettivo è più soldi in busta paga il lavoratore dipendenti lo dice il premier Conte che preme per i mezzi alternativi al contante con l’obiettivo di ridurre l’Iva ...

