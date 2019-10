Le nostre sono tradizioni di libertà Romano Prodi risponde a Salvini sul

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) “L’idea del ‘tortellino dell’accoglienza’ con ripieno di pollo, lanciata dall’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi per la festa di San Petronio, è facoltativa, quindi “perfetta”. Lo sottolinea, a margine di un’iniziativa a Firenze.E a Matteo, che sul tema attacca (“stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura”), replica: “sedice che con la libertà si offendono le, ledi libertà. L’importante - aggiunge, è che il tortellino di pollo non sia obbligatorio”.Secondosi tratta dunque di una libertà di scelta. E ai giornalisti che gli chiedono se ci si debba comportare da cattolici adulti: “no, da islamici adulti”,sorridendo, con una ...

