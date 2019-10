L' azienda che paga i dipendenti per andare in vacanza

Mestre - torna al lavoro dopo il tumore e l’azienda le comunica che per lei non c’è più posto : La testimonianza del marito di una donna che, a causa di un tumore, per quattro mesi non ha potuto lavorare presso una ditta di pulizie nel Veneziano che l’aveva assunta venti anni fa. Quando è rientrata le è stato detto, anche in presenza del rappresentante sindacale, che i posti erano tutti occupati.Continua a leggere

Si è dimesso l’amministratore delegato di Juul - la grande azienda di sigarette elettroniche : Kevin Burns, il CEO di Juul Labs, una delle più grandi aziende di sigarette elettroniche, si è dimesso a causa delle recenti difficoltà dell’azienda, dovute a misteriosi malesseri che hanno colpito centinaia di persone negli Stati Uniti e che sono

Chieti - pausa bagno negata : azienda deve risarcire l’operaio che si urinò addosso : A febbraio 2017 gli era stato impedito di andare al bagno e così si era fatto la pipì addosso, riuscendo ad andare nello spogliatoio a cambiarsi solo due ore dopo. Ora quell’operaio ha diritto a un risarcimento di 5mila euro per danni all’immagine. A deciderlo il giudice del lavoro di Lanciano, Cristina Di Stefano, che ha condannato l’azienda in cui lavorava l’uomo, la Sevel S.p.a di Atessa, in provincia di Chieti. La ...

Perché in Italia gli asili nido aziendali sono così pochi : In Italia si contano 11.017 asili nido. pochi. Di questi, fa sapere l'Istat, i nidi aziendali sono appena 220, di cui 208 al Nord. pochissimi. L'obiettivo prefissato dalla Ue nel 2002 era di offrire il servizio per la primissima infanzia al 33% dei bambini entro il 2010: nel 2015 la percentuale era del 25%. Esistono esempi di aziende virtuose che fanno dell'asilo nido un motivo di orgoglio e uno dei ‘benefit' più appetibili. Nell'elenco ...

azienda cerca impiegati - l’importante che non siano né dello scorpione né della vergine : Una Azienda cerca impiegati e per questo ha messo un annuncio ma ha sottolineato che non devono essere né del segno della vergine né del segno dello scorpione. Questa annuncio di lavoro decisamente bizzarro è stato messo su una bacheca dell’università di Wuhuan, nella Cina centrale, e ha scatenato il putiferio. Una dipendente dell’Azienda ha risposto alle domande che chiedevano il perché di questa scelta dicendo che, dopo aver fatto ...

Congedo ai neopapà - c’è un’azienda che lo ha esteso fino a tre mesi. Perché non prendere esempio? : E’ il grande tema di ogni inizio governo. Fateci caso, la famiglia diventa il primo argomento da tirare in ballo nell’elenco dei buoni propositi. Rischia tuttavia di diventare un proposito e basta, come quando dici di volerti mettere a dieta dopo Natale o di iscriverti in palestra a settembre. Solo che se in questo caso sono affari tuoi, nell’altro sono affari pubblici. Le dichiarazioni della neo ministra Elena Bonetti ci ...

Incendio Avellino - fiamme in un’azienda che produce contenitori in plastica per batterie auto : evacuata la zona : Incendio in un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino, la Igs, che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme sono divampate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono notizie di feriti o intossicati. Il prefetto di Avellino, Maria Tirone, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi-stato di emergenza. Un’alta nube nera, visibile da tutta ...

“Abbiamo risparmiato 11mila bicchieri di plastica in un anno” : la soluzione ecologica della piccola azienda che tutti dovrebbero adottare : “Siamo 15 dipendenti e in media ciascuno di noi prende 3-4 caffè al giorno. Ogni giorni, quindi, consumiamo circa 50 bicchieri di plastica inutili, usa e getta. In un anno sono 11mila. Abbiamo adottato questa semplice soluzione e ora quei bicchieri li risparmiamo. Fatelo anche voi, nel vostro ufficio”. È il video che uno dei lavoratori di un’azienda di climatizzazione di Brusaporto, in provincia di Bergamo, ha diffuso su ...

L'azienda torinese che trasforma anidride carbonica in energia pulita : Fra i tanti progetti che vengono sviluppati nel nostro Paese, ce n'è uno – davvero rivoluzionario nel suo genere – che permette di estrarre anidride carbonica dall'aria e produrre metano, ma anche idrogeno e biogas a costi contenuti. L'impianto, battezzato Bio Lng, è capace letteralmente di mangiare CO2, cioè anidride carbonica, e nello stesso tempo di produrre metano grazie a un sofisticato procedimento di riconversione della sostanza ...

L'azienda torinese che trasforma anidride carbonica in energia pulita : Fra i tanti progetti che vengono sviluppati nel nostro Paese, ce n'è uno – davvero rivoluzionario nel suo genere – che permette di estrarre anidride carbonica dall'aria e produrre metano, ma anche idrogeno e biogas a costi contenuti. L'impianto, battezzato Bio Lng, è capace letteralmente di mangiare CO2, cioè anidride carbonica, e nello stesso tempo di produrre metano grazie a un sofisticato procedimento di riconversione della sostanza ...

**Almaviva : Catalfo e Provenzano convocheranno con urgenza azienda** : Roma, 11set. (AdnKronos) – La vertenza Almaviva Contact è all’attenzione dei ministri del Lavoro e Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, che convocheranno urgentemente l’azienda per trovare le migliori soluzioni per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali. Lo fa sapere in una nota il ministero del Lavoro.L'articolo **Almaviva: Catalfo e Provenzano ...

La FDA dice che Juul - la grande azienda di sigarette elettroniche - ha promosso in modo illegale le proprie sigarette elettroniche : La FDA, l’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza di cibi e farmaci, ha detto che Juul Labs, una delle più grandi aziende di sigarette elettroniche al mondo, ha violato regole federali nel promuovere i suoi prodotti. In breve, la FDA

Storia dell’azienda truffata da un software che imita la voce del capo : (Photo by Sergei KonkovTASS via Getty Images) L’intelligenza artificiale può avere anche delle applicazioni negative. È quanto emerge da una Storia riportata dal Wall Street Journal a proposito dei una truffa informatica ai danni di un’azienda britannica del settore energetico avvenuta lo scorso marzo. Secondo la ricostruzione della vicenda, i truffatori avrebbero usato dei software basati su tecnologie di intelligenza artificiale per imitare la ...

La cantante Ariana Grande ha fatto causa a Forever 21 perché l’azienda di abbigliamento avrebbe usato la sua immagine senza autorizzazione : La cantante americana Ariana Grande ha fatto causa all’azienda di abbigliamento fast fashion Forever 21 perché a suo dire l’azienda avrebbe «rubato il suo nome» per vendere capi di abbigliamento e cosmetici, e ha chiesto 10 milioni di dollari (9