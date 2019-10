Laura Pausini a La Voce Artistica a Ravenna | ospite speciale al convegno del dottor Fussi

JESSICA MORLACCHI È Laura PAUSINI/ La bella voce potrebbe non bastare questa volta... : JESSICA MORLACCHI a Tale e Quale show 2019 imitare LAURA PAUSINI: ottima voce e bello il trucco ma questa volta la giuria sembra meno convinta sulla somiglianza con l'originale.

Instagram - violato l'account di Laura Pausini : "Regalo smartphone Apple" : Il profilo della cantante - che non sta regalando duemila iPhone XS - è stato compromesso per indurre gli utenti a seguire dei link malevoli

Laura Pausini : "Il mio profilo Instagram è stato hackerato" : La cantante vittima di malintenzionati che hanno riempito il profilo social di link ingannevoli. Dopo poche ore l'account è...

Hackerato il profilo Instagram di Laura Pausini : Brutta tegola per Laura Pausini, che in queste ore sta facendo i conti con un hackeraggio del suo profilo Instagram. Nelle prime ore di questa mattina pare che qualcuno abbia sottratto le chiavi d'accesso dell'account della cantante e stia usando il suo profilo ma, soprattutto, i quasi 3 milioni di follower, per surreali give away. A darne notizia è stato lo staff di Laura Pausini attraverso Twitter: “Il profilo di Instagram è stato Hackerato. ...

Laura Pausini - hackerato profilo Instagram/ 'Regalo iPhone XS - auto e gift card...' : Laura Pasuni, profilo Instagram hackerato: si regalano iPhone, auto e gift card ma la cantante annuncia la bufala su Twitter

Emma Marrone - haters le augurano morte/ Laura Pausini e Matteo Salvini la difendono : Emma Marrone, haters le augurano morte e Laura Pausini interviene. La cantante segnala un utente. Matteo Salvini le augura invece pronta guarigione.

Laura Pausini - hackerato il profilo Instagram : Laura Pausini, attacco hacker al suo profilo Instagram. La cantante di Faenza, tra le voci più rappresentative della musica italiana all'estero, è rimasta vittima di quello che appare come un vero e proprio attacco informatico ai danni della sua pagina personale sul social, dove conta quasi tre milioni di follower.Sul profilo Instagram della cantante di Faenza sono state caricate cinque Storie con link ingannevoli in swipe up, con cui avrebbe ...

Hackerato il profilo Instagram di Laura Pausini : Il profilo Instagram di Laura Pausini è stato hackerata. Questa mattina è stata pubblicata una immagine che invitava i fan a guardare le storie per scoprire come ricevere numerosi devise Apple, tra iPhone e Mac. Ovviamente si tratta di un attacco hacker e non di un post pubblicitario condiviso dall'artista sui social. Seguita da 2,8 milioni di persone su Instagram, l'account ufficiale di Laura Pausini risulta Hackerato alle ore 9.30 di ...

Emma Marrone - gli haters le augurano la morte. Interviene Laura Pausini : Gli haters attaccano Emma Marrone dopo l’annuncio dello stop per problemi di salute, augurandole addirittura la morte e Laura Pausini Interviene, difendendola. La cantante è stata fra i primi colleghi che hanno dato sostegno a Emma dopo che sul suo profilo Instagram è comparso un messaggio struggente. L’ex vincitrice di Amici ha affermato di doversi fermare per problemi di salute e il pensiero di tutti è andato alla battaglia ...

Laura Pausini e Giorgia - fine dell’amicizia tra le due cantanti. Il gesto eclatante : Laura Pausini e Giorgia, la loro amicizia è una delle certezze della vita. Un’unione che va oltre tutto e dura nel tempo. O almeno così era fino a qualche tempo fa. Cosa? Sì, pare che le due cantanti abbiano chiuso. E dopo la fine dell’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, un’altra celebre amicizia tra vip finisce. Ma qual è il motivo per cui tra Giorgia Todrani (è questo il nome completo della cantante che tutti conosciamo ...

Laura Pausini presenta le Baby Pelones - anche in Italia le bambole a sostegno dell’oncologia pediatrica : Laura Pausini presenta le Baby Pelones e annuncia l'arrivo in Italia delle bambole speciali che sosterranno i piccoli pazienti di oncologia grazie alla collaborazione tra JuegaTerapia e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in particolar modo con il reparto di oncologia pediatrica. L'annuncio arriva direttamente dalla pagina ufficiale di Laura Pausini, che rivela l'approdo in Italia delle bambole, il cui acquisto ...

Laura Pausini testimonial delle bambole per i malati oncologici : Arrivano in Italia dalla Spagna le Baby Pelones, le bambole che aiutano i piccoli malati oncologici. Laura Pausini annuncia su Instagram di aver preso parte all'iniziativa, a cui ha collaborato anche la figlia Paola: "In questa foto sono con Guille, un dolcissimo bambino spagnolo. L'ho conosciuto grazie alla Fondazione Juega Terapia, con la quale ho collaborato per il progetto #BabyPelonesJT, omaggio ai bambini affetti da tumori. Ogni foulard è ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci annunciano nuovi progetti dopo il tour negli stadi : Biagio Antonacci e Laura Pausini annunciano nuovi progetti. Contrariamente a quanto avevano dichiarato alla fine del tour, i due artisti starebbero preparando qualcosa di molto speciale per i fan, come hanno annunciato sui loro canali social. Non è ancora certo quale sia il campo d'azione dei due colleghi e amici. Escluso l'album, che avevano già dichiarato di non aver intenzione di incidere, rimane ampio spazio per altri progetti congiunti ...

Ascolti TV | Sabato 31 agosto 2019. Le Teche con Al Bano e Romina al 14.6% - male Laura Pausini al Circo Massimo (6.8%). Juventus-Napoli 10.95% : Al Bano e Romina Su Rai1 TecheTechetè Superstar – Romina e Al Bano: Una Storia d’amore senza fine ha conquistato 2.649.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 Laura Pausini Circo Massimo ha raccolto davanti al video 1.066.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Rai2 Bello, Perfetto, Killer ha interessato 1.026.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull è stato seguito da 941.000 spettatori (6.3%). Su Italia 1 Tarzan ha intrattenuto ...