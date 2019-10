L’Atalanta perde in casa al 90esimo con lo Shakhtar

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) A questo punto, di fatto, l’Atalanta è fuori dalla Champions League. Dopo essere stata travolta a Zagabria dalla Dinamo, questa sera a San Siro la squadra di Gasperini è stata sconfitta 2-1 dallo. I bergamaschi sono passati anche in vantaggio con Zapata, in precedenza hanno sbagliato un rigore con Ilicic. Poi, nei finali di tempo, le due reti della squadra ucraina. L’Atalanta a zero punti dopo due giornate. L'articolo L’Atalantainalcon loilNapolista.

