L’Atalanta ci mette il cuore ma non basta | blitz nel recupero dello Shakhtar | finisce 1-2

(Di martedì 1 ottobre 2019) Atalanta-live – Si è conclusa la partita di Champions League tra Atalanta e, si è giocato il secondo match della fase a gironi. Partita a viso aperto per le due squadre, grande partita per gli uomini di Gasperini dal punto di vista dell'intensità e del gioco, errori in fase realizzativa che hanno pesato dal punto di vista del risultato, gli ospiti hanno giocato una partita prettamente difensiva ed il gol del pareggio e del vantaggio è arrivato in contropiede. Pesantissimo l'errore su calcio di rigore di Ilicic, poi il vantaggio di testa del solito Duvan Zapata che sfrutta un errore del portiere Pyatov, poco prima dell'intervallo il pareggio di Moraes. Nel secondo tempo l'Atalanta ci prova anche con qualche cambio ma non riesce a sfondare,1-2, nel finale rete di Solomon che regalo tre punti allo.

