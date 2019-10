L' Aquila | lo Stato torna a farsi vedere | nella zona rossa riapre l' ufficio postale

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Elena Barlozzari Lo sportello nel centro città. Patuanelli: «Codice unico per le ricostruzioni» L'AI primi ad arrivare sono gli anziani. Prima ancora della stampa e delle autorità, fuori dall'di Poste Italiane, inaugurato ieri nel cuore del centro storico dell', ci sono loro. Un capannello di teste canute che attendono con trepidazione il taglio del nastro. A dieci anni di distanza da uno dei terremoti più violenti che il Paese ricordi, si aggiunge un mattone alla ricostruzione della città rasa al suolo dal sisma del 2009. In corso Vittorio Emanuele II, a due passi dalla centralissima piazza Duomo,lo storicodi Poste. Non è solo l'inaugurazione di uno spazio pubblico con sportelli polifunzionali e tecnologie di nuovissima generazione. Ed è qualcosa di più di un luogo dove ritrovarsi per scambiare due chiacchiere in attesa del proprio ...

