Lago d’Iseo | nei fondali una montagna di copertoni alta 40 metri La scoperta dei

(Di martedì 1 ottobre 2019)40e larga 10. Sono queste le dimensioni delladitrovata dai carabinieri del nucleo subacqueo di Genova suideld’Iseo, al largo di Tavernola. Laè arrivata durante il monitoraggio delle acque annunciato dal comandante provinciale dei carabinieri di Bergamo, Paolo Storoni, la scorsa settimana e iniziato lunedì. Ladi gomme verrà ora analizzate da Arpa che, insieme ai carabinieri, deciderà se sia il caso di rimuovere i rifiuti o meno. Secondo il Dossier laghi del Nord 2019, presentato da Legambiente nello scorso agosto, è la plastica la dominatrice delle acque lombarde: l’80% degli oggetti ritrovati sono in plastica, il 5% in vetro e il 5% in carta e cartone. Non mancano, seppur in percentuali ridotte, pezzi di metallo, gomma, tessili e legno. In gran parte, spiega Legambiente, sono rifiuti che derivano dalla ...

