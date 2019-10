La Strada Di Casa 2 terza puntata | trama e anticipazioni 1 ottobre 2019

La Strada Di Casa 2 dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : LA Strada DI Casa 2 dove vedere. Torna con la seconda stagione la fiction di Rai 1 con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Thomas Trabacchi. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TUTTO SU #LAStradaDICasa La Strada Di Casa 2 dove vedere in tv e replica La Strada Di Casa va in onda il martedì sera per un totale di sei puntate in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 ...

La Strada di Casa 2 - anticipazioni terza puntata : Aumentano le tensioni, all'interno della famiglia Morra, e c'è chi ha bisogno di sostegno. Nella terza puntata de La Strada di Casa 2, in onda questa sera, martedì 1° ottobre 2019, alle 21:25 su Raiuno, Fausto (Alessio Boni), Lorenzo (Eugenio Franceschini), Gloria (Lucrezia Lante Della Rovere) e Milena (Benedetta Cimatti) si troveranno di fronte a nuove situazioni.La Strada di Casa 2, terza puntata Nella terza puntata, il Commissario Leonardi ...

La Strada di casa 2 - trama puntata dell'1 ottobre : Irene potrebbe essersi gettata nel Po : Le anticipazioni della nota serie televisiva La strada di casa 2 riservano interessanti curiosità per i telespettatori affezionati. Nella terza puntata della seconda stagione che andrà in onda martedì 1 ottobre su Rai 1, Gloria sarà consapevole di essere notevolmente malata e nonostante sia parecchio impaurita e preoccupata si confiderà con Fausto riguardo la sua condizione di salute. In seguito, Morra scoprirà che l'infezione che ha contaminato ...

Bologna - donna muore in un incidente Stradale in autoStrada nei pressi di Casalecchio : Un terribile incidente stradale ha causato il decesso di una donna di 62 anni residente da diversi anni nella città di Pesaro, ma originaria della provincia di Piacenza. La donna stava viaggiando nei pressi di Casalecchio insieme al marito su una moto, quando un mezzo pensante li ha travolti. La donna è stata sbalzata rovinosamente sull'asfalto e nonostante il rapido intervento del personale medico, non ci sarebbe stato nulla da fare. Il marito, ...

La Strada di Casa 2 - Terza Puntata : Irene si è Tolta la Vita! : La strada di Casa 2, Terza Puntata: una verità scioccante su Irene si fa strada, anche se non convince davvero Lorenzo. Intanto i guai sono in vista anche per Federico e per Gloria, che accusano problemi di salute seri. Le anticipazioni della Terza Puntata de La strada di Casa sono davvero sconvolgenti. Infatti tra i tanti colpi di scena che caratterizzano questa nuova Puntata, ce n’è anche uno legato alla scomparsa di Irene. Il mistero ...

La Strada di Casa 2 : un racconto «bipolare» : La Strada di Casa 2 - Sergio Rubini e Alessio Boni La Strada di Casa fu nel 2017 un piccolo gioiello narrativo, che convinse il pubblico di Rai 1 e appassionò con un giallo ben costruito ed avvincente. Farne una seconda stagione è stato un azzardo, perchè se prendi un personaggio che non è né guardia né ladro e lo metti sempre al centro di indagini e sospetti, l’effetto “signora in giallo” è inevitabile. E infatti il povero ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 24 settembre : La Strada di casa 2 sfiora i 4 milioni e vince : La seconda puntata della serie ‘La strada di casa 2’ su Rai 1 vince il prime time del 24 settembre con 3.953.000 spettatori e il 17.5% di share, risultando il programma più visto della prima serata. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Cado dalle Nubi‘, con 1.910.000 telespettatori e il 13.4% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, ‘Logan – The Wolverine’ con 1.654.000 spettatori e ...

Ascolti tv - 'La Strada di casa 2' batte Checco Zalone : Rai1 stravince con la fiction : Quasi 4 milioni di telespettatori e il 17% di share per la seconda puntata della serie con Alessio Boni

Ascolti Tv Martedì 24 settembre : La Strada di casa (17.5%) - Cado dalle Nubi (13.4%) - bene Italia 1 : Ascolti Tv Martedì 24 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La strada di casa 2 1a Tv- Rai 1 – 3.953 milioni e 17.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Cado dalle Nubi – Canale 5 – 1.910 milioni e 13.4% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Logan – The Wolverine 1a Tv- Italia 1 – 1.654 milioni e 8% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani ...

Ascolti TV | Martedì 24 settembre 2019. La Strada di Casa 17.5% - Cado dalle Nubi 13.4% - la Pallavolo al 6% : La Strada di Casa 2 - Silvia Mazzieri Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.953.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi ha raccolto davanti al video 1.910.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Francia-Italia ha interessato 1.503.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Logan – The Wolverine ha catturato l’attenzione di 1.654.000 spettatori (8%). Su Rai3 ...

Anticipazioni La Strada di casa terza puntata : Fausto crede che suo figlio sia innocente : Martedì 1 ottobre ritorna su Rai 1 l'appuntamento con la fiction La strada di casa che vede tra i suoi protagonisti l'attore Alessio Boni. Settimana dopo settimana la trama di questa seconda stagione diventa sempre più interessante e ricca di colpi di scena. In particolar modo vedremo che, in questi nuovi appuntamenti che verranno trasmessi nelle prossime settimane, l'attenzione si concentrerà soprattutto sulla sparizione nel nulla di Irene, di ...

La Strada di casa - anticipazioni 3° appuntamento : i Morra sospettano di Mauro ed Emma : Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni della seconda stagione della fiction La strada di casa che vede protagonista l’attore Alessio Boni. Gli spoiler della terza puntata in programma il 1° ottobre in prima serata svelano che la famiglia Morra, ancora sotto shock per aver appreso del decesso di Irene, farà i conti con un nuovo problema. Fausto e Lorenzo verranno a conoscenza che l’infezione che ha intaccato la loro birra è frutto di un ...

“La Strada di casa 2” – Seconda puntata di martedì 24 settembre 2019. Anticipazioni e trama. : Seconda puntata, nella collocazione del martedì con la Seconda serie de “La strada di casa 2“, la fiction di Raiuno con protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante Dela Rovere, Sergio Rubini, Thomas Trabacchi. Nel cast anche Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Sabrina Martina, Marco Di Natale, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia, Massimo Poggio, Roberto Gudese, Claudia […] L'articolo “La strada di casa 2” ...

La Strada di casa 2 anticipazioni terza puntata : Irene è viva? Video sconvolge Lorenzo : anticipazioni 1 ottobre La strada di casa 2: il Video su Imma nel fiume Nella terza puntata del primo ottobre della fiction La strada di casa 2 si continuerà a indagare sulla sparizione di Irene: è viva oppure è morta davvero? Tante le domande che affliggeranno Lorenzo Morra che non riuscirà a darsi pace e […] L'articolo La strada di casa 2 anticipazioni terza puntata: Irene è viva? Video sconvolge Lorenzo proviene da Gossip e Tv.