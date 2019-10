La strada di casa 2 | Irene si è uccisa | anticipazioni trama terza puntata 1 ottobre

La strada di casa 2x04 : Costa sospettato dell'incidente della figlia dei Morra : Il prossimo martedì 8 ottobre andrà in onda in prima serata su Rai 1, la quarta puntata della seconda stagione della fiction La strada di casa. Secondo le ultime anticipazioni, la prossima puntata regalerà ai telespettatori italiani tantissime novità e colpi di scena. In particolare, l'episodio sarà incentrato principalmente sulle condizioni di Milena Morra che verserà in gravi condizioni, dopo essere stata investita. In particolare, Fausto e ...

Spoiler 4^ puntata La strada di Casa : Fausto ed Ernesto vanno a Praga : Prosegue con ottimi risultati la seconda stagione della fiction La Strada di Casa 2, in onda su Rai 1, con protagonista Alessio Boni, nei panni di Fausto Morra e Lucrezia Lante della Rovere in quelli della moglie Gloria. In questa nuova stagione della serie, tutto ruota attorno alla vicenda di Irene, fidanzata di Lorenzo, scomparsa misteriosamente il giorno delle nozze. Mentre Fausto, Lorenzo ed Ernesto Baldoni (Sergio Rubini) sono impegnati ...

Ascolti TV | Martedì 1 ottobre 2019. In 5 - 3 mln per la Juventus (20.5%). La strada di Casa 15.7% - partenza record per Le Iene (14.9%). Disastro Il Supplente (0.5%) : Le Iene I dati auditel di Martedì 1 ottobre 2019 sono stati diffusi in ritardo. Il motivo è legato ai controlli necessari dopo l’uscita dalla rilevazione di alcuni canali Disney. Nella serata di ieri, Martedì 1 ottobre 2019, su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.694.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Juventus vs Bayer Leverkusen ha raccolto davanti al video 5.304.000 spettatori pari al ...

'La strada di casa 2' - la terza puntata è disponibile su RaiPlay : Emma fugge : Ritorna anche questa settimana sulla rete ammiraglia la fiction tv con protagonisti Alessio Boni, Sergio Rubini e Lucrezia Lante della Rovere, "La strada di casa 2". Martedì primo ottobre, infatti, è andata in onda in prima serata su Rai 1 la terza puntata della serie in cui Mauro scopre che qualcuno ha sabotato i fusti del birrificio, mentre il figlio di Valerio e Giulia, Federico, inizia a sentirsi molto male. Se per caso non si è avuta ...

“La strada di casa 2” – Terza puntata di martedì 1 ottobre 2019. Anticipazioni e trama. : Terza puntata, nella collocazione del martedì con la seconda serie de “La strada di casa 2“, la fiction di Raiuno con protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante Dela Rovere, Sergio Rubini, Thomas Trabacchi. Nel cast anche Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Sabrina Martina, Marco Di Natale, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia, Massimo Poggio, Roberto Gudese, Claudia […] L'articolo “La strada di casa 2” – ...

La strada di Casa 2 : anticipazioni quarta puntata dell’8 ottobre 2019 : Lucrezia Lante della Rovere in La Strada di Casa 2 Il martedì di Rai1 si tinge di giallo con La Strada di Casa 2, secondo capitolo della fiction prodotta dalla Casanova Multimedia di Luca Barbareschi, con protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini. Nei nuovi sei episodi, infatti, non mancheranno misteri ed intrighi pronti a sconvolgere ancora una volta la vita della famiglia Morra ed appassionare i telespettatori. Al ...

LA strada DI CASA 2 - anticipazioni quarta puntata di martedì 8 ottobre : anticipazioni quarta puntata della fiction La STRADA di CASA 2, in onda martedì 8 ottobre 2019 in prima serata su Rai 1: Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo essere stato visto in un autogrill. Fausto e Gloria sono in ansia per Milena, coinvolta in un incidente. In ospedale si scopre che Milena – operata d’urgenza – ha delle ferite sul collo risalenti a prima dell’impatto. A quel punto i sospetti cadono su ...

