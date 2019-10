Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019) (Foto via Pixabay Cinquanta milioni al mondo, dieci in più ogni anno. Tante sono le persone alle prese con la malattia di Alzheimer, la forma di demenza più comune ecui non abbiamo, ancora, armi in grado di debellarla. Tutto quello di cui disponiamo oggii problemi di memoria, apprendimento, ragionamento, linguaggio e di movimento dell’Alzheimer, sono trattamenti sintomatici che non sono in grado di fermare la malattia. E lo scenario della ricerca, pure attivissima nel campo, non è dei più incoraggianti, con interi filoni di studio dismessi dopo aver generato iniziali speranze. Così, sia per le dimensioni e l’impatto della patologia che per la mancanza di proiettili che funzionino nel colpirla, l’attenzione verso nuove strade da percorrere è alta, come quella verso i risultati delle ricerche in corso. Una di queste è quella pubblicata nei giorni scorsi ...

MilanoCitExpo : La stimolazione magnetica contro l’Alzheimer funziona? #DipartimentoInnovazioneTecnologia -