La senzatetto canta ' ' Puccini' ' in metro | l' esibizione da brivido conquista tutti

Fonte : today

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il filmato realizzato da un poliziotto nellapolitana di Los Angeles è diventato virale in poco tempo. Molti utenti si...

HuffPostItalia : La senzatetto canta Puccini in metro. La sua storia ha conquistato Los Angels - jeannestefan : Senzatetto di Los Angeles canta in metro: intona un - sadape54 : Senzatetto di Los Angeles canta in metro: intona un -