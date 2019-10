La saga al femminile degli Akakuchiba racconta la furiosa crescita del Giappone

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Felice Modica Arriva in Italia «Red Girls» di Sakuraba Kazuki tra fornaci e donne ribelli Sakuraba Kazuki, scrittrice molto popolare in, ha dichiarato di essersi ispirata ai Kennedy e alle loro tragedie familiari, nella stesura del suo capolavoro Red Girls (Edizioni e/o traduzione di Anna Specchio, pagg. 467, euro 19),familiare avente per protagoniste tre generazioni di donne appartenenti alla famiglia. Una nonna trovatella e veggente, che i misteriosi abitanti della Montagna, gli uomini di Frontiera, hanno abbandonato nel villaggio di Benimidori; una figlia ribelle e teppista, che trova la sua strada come mangaka, disegnatrice di manga di enorme successo; una nipote normale che è l'io narrante autoproclamatosi inutile, ma porta responsabilmente sulle spalle l'ingombrante retaggio delle sue antenate. Glisono i re dell'acciaio, i «rossi ...

