La Roma sbarca su Amazon | ecco il nuovo shop online

Roma va in buca - Open d'italia di golf sbarca a Roma : Roma va in buca. Il salone d'onore del Coni ha fatto da cornice alla presentazione della 76a edizione dell'Open d'italia di golf in programma Capitale

Bodega Mexicana sbarca nella Capitale : a RomaEst il meglio della tradizionale cucina messicana : Bodega Mexicana sceglie la Capitale e il Centro Commerciale RomaEst per far assaporare il meglio della tradizionale cucina messicana. Ispirata alla tipica “taberna Mexicana” già dalla sua apertura (avvenuta lo scorso lunedì 16 settembre) è divenuta da subito punto di riferimento per gli amanti dei sapori freschi e genuini. La visione di cucina dello Chef ha saputo mixare piatti della tradizione e fresche rivisitazioni contemporanee della cucina ...

PSMARTDOUBLETAP/ Huawei P Smart 2019 DoubleTap sbarca a Roma : Per candidarsi, gli utenti devono registrarsi scegliendo la città e la categoria di preferenza e caricando i propri video su TikTok o Instagram

Meghan e Harry sbarcano a Roma - : Roberta Damiata Rilassati e felici, il principe Harry e Meghan sono arrivati a Roma dove si stanno godendo una giornata di relax prima di partecipare al matrimonio della stilista Misha Nonoo che si dice li abbia fatti conoscere Nessun evento speciale o incontro con capi di stato. Harry e Meghan sono arrivati nella capitale per il matrimonio della stilista Misha Nonoo. Meghan è particolarmente legata a Misha perché sembra sia stata ...