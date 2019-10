La prova del cuoco | Elisa Isoardi sbaglia il nome di Claudio Lippi

Fonte : lanostratv

(Di martedì 1 ottobre 2019)ildia Ladel. Lui ironizza: “Zio Carlo?” Inizio di diretta molto esilarante nella puntata de Ladeldi oggi, martedì 1 ottobre 2019: come spesso accade, infatti, la padrona di casasi è resa protagonista, seppur non volontariamente, di una gag con il suo braccio destro, per via di un lapsus. Appena entrata in studio dopo la sigla, la conduttrice ha affermato scherzosamente: E’ bello venire qui a lavorare la mattina perchè c’è sempre lui… zio Carlo! Inevitabili risate e applausi da parte del pubblico in studio, per via dell’errore commesso dapresentandoironizza dopo l’errore dia Ladel: “Si, è bello…!” “Si, è bello” ha asserito subito dopodavanti ...

ItaliaTeam_it : Argento mondiale per Matteo! Nella prova in linea iridata secondo gradino del podio per Matteo #Trentin! ???????… - paoloroversi : Invece del #vincolodimandato introduciamo il vincolo di cultura: se vuoi fare il parlamentare devi superare un test… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta in edicola oggi! ?? Inter-Juve alla prova del 7 ?? Fulmine Tortu: è settimo nella f… -