La Procura indaga sull’Universiade Chiesti all’Aru gli atti della manifestazione

Imma Tataranni anticipazioni 2°episodio : il Procuratore indaga sui traffici delle ecomafie : Proseguono su Rai Uno le serate all'insegna del giallo con i casi di 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore', la serie poliziesca in sei puntate in onda dal 22 settembre. Nuovi misteri attendono il tenace e inflessibile magistrato della Procura di Matera. Dopo aver risolto il primo intricato caso nell'episodio 'L'estate del dito', il sostituto procuratore dovrà indagare su un nuovo omicidio. Domenica 29 settembre verrà trasmesso il 2°episodio ...

Giallo al cimitero di Gavardo : tomba profanata - la Procura indaga su delitti del passato : Giallo a Gavardo, popoloso comune della Valle Sabbia, in provincia di Brescia. Nella notte tra sabato e domenica è stata profanata la tomba di Francesco Persavalli, benzinaio del paese scomparso a causa di un male incurabile 18 anni fa. La Procura ha aperto un'inchiesta (contro ignoti) e ha avviato un'indagine. Anche se al momento non vi sarebbero nessi specifici, non si esclude che il sacrilego gesto possa essere legato al misterioso suicidio ...

Migranti : Salvini indagato per sequestro persona - Procura Catania chiede archiviazione : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – La Procura di Catania,come apprende l’Adnkronos, chiede l’archiviazione per l’ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera. Il fascicolo era stato aperto a fine luglio dalla Procura di Siracusa contro ignoti. La nave della Guardia Costiera era ferma nel porto di Augusta con a bordo 115 Migranti. Il comandante ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Settembre : La Procura di Firenze indaga per traffico di influenze l’avv : Open, indagato il presidente della cassaforte renziana traffico di influenze: è il reato contestato ad Alberto Bianchi per alcune consulenze Perquisito l’ufficio di Firenze: sequestrati bilanci e l’elenco dei finanziatori di Val. Pac. Il Fuorista di Marco Travaglio Alessandro Di Battista è un politico anomalo, e questo non è un difetto: è un pregio. Chi lo conosce davvero e non va dietro alla black propaganda sa che crede in ciò che ...

Catania : bimbo morto in auto - Procura indaga per omicidio colposo : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sul bimbo di due anni morto in auto dopo essere stato dimenticato dal padre andato a lavorare. Il pm titolare dell’inchiesta è Andrea Norzi. Secondo una prima ricostruzione il padre del piccolo, un ingegnere quarantenne e impiegato amministrativo all’università catanese, questa mattina invece di lasciare il piccolo ...

Procura di Milano indaga sul caporalato dei rider clandestini : Pina Francone Aperto un fascicolo sul fenomeno degli immigrati clandestini che lavorano come rider senza documenti e senza licenza Ieri vi avevamo raccontato come molti dei rider per le consegne a domicilio fossero di fatto "fattorini fantasma", essendo privi di regolare licenza, in quanto clandestini sul territorio italiano. Un'inchiesta del Corriere della Sera che ha svelato il malaffare: una sorta di tangente con la quale chi è ...

Rider e caporalato - indaga la Procura : trovati migranti irregolari|La videoinchiesta : «Per il tuo 20% avrai account» : Far luce anche sull’aspetto di sfruttamento dei lavoratori e tra i lavoratori, come il caporalato, e sulla presenza di clandestini. Infatti, ad agosto, dai controlli di 30 Rider sono stati trovati 3 lavoratori clandestini, senza documenti in regola

Raffaello Bucci - l’ipotesi dell’omicidio dell’ex ultras della Juventus : la Procura di Cuneo non indaga più per istigazione al suicidio : Da istigazione al suicidio a omicidio. La procura di Cuneo ha cambiato da mesi, nel più stretto riserbo, l’ipotesi di reato per la morte di Raffaello Bucci, l’ultra della Juventus morto nel luglio 2016 dopo essere precipitato dal viadotto autostradale di Fossano. La notizia è stata confermata all’Ansa dal procuratore di Cuneo, Onelio Dodero. Il cambio del capo d’imputazione è emerso con gli arresti dei capi ultrà della ...