La più grande parata militare nella storia della Cina

FIFA 20 è il più grande lancio fisico del 2019 in UK : FIFA 20 è, come previsto, il videogioco più venduto nel Regno Unito.È in cima alla classifica di tutti i formati fisici dopo essere uscito la scorsa settimana.Ma questo non racconta l'intera storia delle vendite. Secondo GamesIndustry.biz, le vendite di lancio della versione fisica sono diminuite del 7% rispetto a quelle di FIFA 19.Leggi altro...

Le foto della più grande parata militare mai organizzata in Cina : È stata organizzata a Pechino per festeggiare i 70 anni del governo comunista, e del discorso di Mao che lo aprì

Latina : Martina è scomparsa da una settimana - i genitori : 'È con un uomo più grande' : Martina Capasso, 15 anni, manca da casa da ormai 7 giorni. La scorsa settimana, la ragazzina, ha messo qualche cambio in uno zainetto e ha lasciato la sua abitazione di Latina. I genitori credono che possa essere scappata con un uomo, Angelo, suo vicino di casa quarantenne. Mentre i carabinieri la stanno cercando tra il Lazio e la Campania, continua il "tam tam" sui social. Del suo caso si sta occupando anche la trasmissione Rai "Chi l'ha ...

Al via azione collettiva contro VW : ?la più grande class action in Germania : Volkswagen torna sul banco degli imputati per il Dieselgate: prende il via oggi la più grande azione risarcitoria collettiva mai fatta in Germania, presso il tribunale a Braunschweig, cittadina vicina Hannover nella Bassa Sassonia, rivolta contro la casa automobilistica

Il segreto di Meghan Markle? Le sue scarpe (sempre un numero più grande) : Essere la moglie di un principe ha i suoi lati negativi. Lo sa bene Meghan Markle che, quotidianamente, viene messa sotto la lente di ingrandimento per i suoi gesti e soprattutto per i suoi look. I bene informati hanno però notato un particolare nel modo di vestirsi di Meghan. Le scarpe, sempre troppo grandi. Un errore? Niente affatto, un segreto. Calzare scarpe più grandi di un numero sarebbe, infatti, il trucco della duchessa di Sussex per ...

The Last of Us Part II sarà il 50% più grande del predecessore : Nei giorni scorsi Naughty Dog ha svelato tante nuove informazioni su The Last of Us: Part II. Non solo la data di uscita e nuove sequenze di gioco, ma anche tanti dettagli e curiosità, tra cui il fatto che, per stessa ammissione degli sviluppatori, il titolo "è uno dei più ambiziosi e lunghi dello studio". Ma effettivamente quanto sarà grande?Il narrative lead Halley Gross ha svelato in una recente intervista che The Last of Us: Part II sarà ...

Fabrizio Moro tra attacchi di panico e la stoccata ad Ultimo : Sta vivendo una favola più grande di lui : Nella nuova puntata di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, è apparso tra gli ospiti in studio il cantante di Portami via, Fabrizio Moro. L'artista ha concesso un'intervista esclusiva al format di Canale 5, nella quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul conto del male subdolo contro cui ha dovuto combattere per amore dei figli e non si è risparmiato neanche sul conto di alcuni colleghi.\\"Quando è nato ...

Latina : continuano le ricerche di Martina - 15enne scomparsa con un uomo più grande : Sono trascorsi ormai cinque giorni da quando Martina Capasso, 15 anni, ha fatto perdere le sue tracce. La ragazzina ha lasciato la sua abitazione di Latina dopo un piccolo diverbio in famiglia. La mamma è convinta che si sia allontanata con il vicino di casa, un uomo sui 40 anni. Mercoledì sera la donna, disperata, ha lanciato un accorato appello alla trasmissione Chi l'ha visto?, in onda sui Rai 3. ...Continua a leggere

Fallimento Thomas Cook - il più grande rimpatrio britannico in tempo di pace : I sudditi di sua maestà tendevano, almeno fino a qualche decennio fa, a vivere con aplomb anche le più improbabili delle situazioni. Basta ricordare di come Henry Morton Stanley arrivò a trovare sulle sponde del lago Tanganica nel 1871 l’esploratore di cui non si avevano notizie da tre anni. «Dr. Livingstone, I presume», «Il dottor Livingstone, suppongo» disse. Erano gli unici due europei in Africa nel raggio di centinaia di chilometri e si ...

Un passo avanti il Samsung Galaxy S11 per il lettore di impronte - più grande sotto lo schermo? : Impossibile farsi sfuggire l'ultima indiscrezione sul Samsung Galaxy S11. Sebbene la nomenclatura del prossimo top di gamma sia del tutto incerta (potrebbe in effetti diventare l'apripista della nuova serie Galaxy One), ecco che le anticipazioni su alcune componenti hardware che lo riguardano da vicino aumentano alla grande. In particolar modo, quella di oggi è relativa al lettore di impronte digitali sotto il display. Rispetto all'attuale ...

“Che errore…”. Il più grande dolore di Rita Dalla Chiesa : “Sono stata malissimo” : Confessioni a 360 gradi al settimanale ‘NuovoTv’ da parte della giornalista e conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa. Impossibile non soffermarsi sull’ex amore della sua vita, il compianto Fabrizio Frizzi. La donna ha parlato così del conduttore deceduto nel marzo 2018: “Era l’amico della notte. Mi chiamava molto tardi e mi invitava a mangiare i cornetti, che lasciava sotto casa per me e mia figlia Giulia, che all’epoca era piccola. Cercava di ...

Ministro Fioramonti : “Sciopero per il clima - la più grande lezione da frequentare” : Lo sciopero contro i cambiamenti climatici “è la più grande lezione che questi ragazzi possano frequentare, è una sfida epocale della nostra civiltà e della nostra generazione, tanto che noi al ministero abbiamo modificato il nostro slogan che è diventato ‘istruzione no estinzione’ e questo slogan resterà fintanto che io sarò Ministro“. Così il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che in occasione del ...

