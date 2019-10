La nuova campagna social #Lovelight di Transitions | special guest | Federica Pellegrini

Mango - la nuova campagna con Justin O’Shea : La vera tendenza nella moda di oggi è quella di non seguire nessuna tendenza e seguire il proprio istinto, dar sfogo alla propria personalità, e vivere il proprio stile in libertà. Su questi concetti nasce la nuova campagna #BEanICON di Mango, il brand spagnolo fondato nel 1984, che ha radunato alcuni personalità del mondo della moda scelti per il loro stile unico. Tra loro c'è anche Justin O’Shea, ex ...

Joaquin Phoenix eroe per gli animali nella nuova campagna Peta : Joaquin Phoenix è un eroe per gli animali nella nuova campagna Peta, il gruppo animalista, per cui promuove l'adozione di uno stile di vita vegano. La star chiede alle persone di provare a relazionarsi in altro modo, scegliendo vegan, con chi finisce nel loro piatto. Appena prima della performance - attesa come strepitosa - dell'attore in Joker, Joaquin Phoenix appare sul nuovo cartellone di Peta USA esposto in Times Square dove dichiara: «Siamo ...

Ama le persone - non le etichette : la nuova campagna inclusiva di OVS (FOTO) : 'Love people. Not labels.' è la campagna pubblicitaria che il brand di moda dedica alla stagione 2019/20. "Dopo il periodo...

Domori - la nuova campagna «Il cioccolato è un mondo» : Domori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un mondoDomori: il cioccolato è un ...

Al via la nuova campagna di Esselunga : PIOLTELLO (MILANO) - Esselunga, catena della grande distribuzione al 100% italiana e che puo' contare su 158 negozi (tutti concentrati nel...

adidas – Pharrell Williams lancia “Now is her time” : la nuova campagna per promuovere l’emancipazione femminile [GALLERY] : adidas Originals by Pharrell Williams presenta Now is her time. adidas, Pharrell Williams e Collier Schorr lanciano una coraggiosa campagna sui diritti delle donne e l’empowerment femminile Pharrell Williams lancia NOW IS HER TIME, una campagna che punta a promuovere l’emancipazione femminile nel mondo attraverso il potere di rappresentanza e voci che non temono di farsi sentire. La nuova collaborazione di Pharrell con adidas Originals è ...

Google lancia la nuova campagna Switch to Pixel - in vista del lancio dei Pixel 4 : Da Google arriva una nuova campagna pubblicitaria dedicata agli smartphone della gamma Pixel e chiamata "Switch to Pixel". Guardiamo insieme i suoi video L'articolo Google lancia la nuova campagna Switch to Pixel, in vista del lancio dei Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

McDonald’s – Al via la nuova campagna con i dipendenti protagonisti : Al via una nuova campagna McDonald’s con i dipendenti protagonisti. Anche una romana tra i testimonial. Giulia Angeletti, Manager del ristorante di Tor Bella Monaca, scelta tra i 24.000 dipendenti d’Italia per raccontare il lavoro da McDonald’s. La campagna invita a partecipare al Talent Day: Sabato 14 settembre nei 600 McDonald’s italiani tutti potranno scoprire il lavoro da McDonald’s e candidarsi a una delle oltre 1.000 posizioni aperte in ...

«Tanto calcio - zero sbattimenti» - on air nuova campagna Sky per NOW TV : Il primo fischio d’inizio ha già avviato un’altra grande stagione di calcio, italiana e internazionale, da vivere al massimo. Grazie a NOW TV, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky, i tanti tifosi potranno seguire live prodezze...

Euronics si prepara per il rientro dalle vacanze con la nuova campagna “Restart” - valida da domani : Euronics si sta preparando per il rientro dalle vacanze estive lanciando la nuova campagna promozionale "Restart– Si riparte con gli sconti". L'articolo Euronics si prepara per il rientro dalle vacanze con la nuova campagna “Restart”, valida da domani proviene da TuttoAndroid.

Abbandono di animali : nuova campagna di sensibilizzazione di ENPA e GNV : Da oltre 4 anni Grandi Navi Veloci e ENPA, l’Ente Nazionale Protezione animali, collaborano per garantire ai cani abbandonati del Sud Italia un futuro migliore. Ad oggi sono più di 1.200 i randagi che a bordo dei traghetti GNV hanno viaggiato da Palermo a Genova, per trovare una nuova famiglia. A partire da quest’anno, l’attività interesserà anche i trovatelli della Sardegna, grazie alle tratte Olbia-Genova e Porto Torres-Genova. La piaga ...