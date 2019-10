La nona edizione di Milan Games Week si è chiusa

Tale e Quale Show 2019 : Carlo Conti inaugura la nona edizione dello show del venerdì di Rai 1 : Carlo Conti - Tale e Quale show Le imitazioni di Tale e Quale show stanno tornando. Da stasera alle 21.25, Carlo Conti darà ufficialmente il via alla nona edizione del Talent show di Rai 1. Tredici nuovi personaggi sono pronti a calarsi nei panni di artisti del passato e del presente per sottoporsi ai giudizi della giuria, formata anche quest’anno dalla storica Loretta Goggi e dai comici Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Per conoscere ...

#XF13 – X Factor 13 – Prima puntata del 12/09/2019 – Le novità della nona edizione in onda su Sky Uno HD. : Questa sera, alle 21:15, prenderà il via la tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro Cattelan, presente ...

Mafie - in partenza la nona edizione della Summer School di Nando dalla Chiesa : Mafie e donne. È questo il tema dell’edizione 2019 della Summer School on Organized Crime del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano diretta da Nando dalla Chiesa che partirà il prossimo 9 settembre. Un appuntamento ormai fisso per la comunità scientifica e civile, che offre un’occasione di aggiornamento e confronto su un tema che investe le disuguaglianze di genere, i ...