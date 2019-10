La Marrone tace sulla malattia | lo staff sulla salute della cantante | ' Basta menzogne'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Emmaè stata davvero operata per rimuovere un tumore all'utero che l'ha colpita per la terza volta in 10 anni? È questa la domanda che si stanno facendo i fansalentina da qualche giorno, e più precisamente da quando le riviste e i siti hanno cominciato a parlare del problema diche ha costretto l'artista a fermarsi per un breve periodo. Se l'ufficio stampaha etichettato come "fake" le notizie che stanno circolando ultimamentesua, la diretta interessata preferisce non fare chiarezza in merito, lasciando i suoi sostenitori nella più totale confusione. Emma operata a Bologna: è misteroche l'ha colpita Nella giornata di ieri, lunedì 30 settembre, è uscito un nuovo numero di "Di Più" che contiene le dichiarazioni di una cara amica di Emmasull'intervento che ha subito una settimana fa a Bologna. Stando a quello che ...

marrone_tommaso : RT @gabrillasarti2: @claudio_2022 Sono pericolosi, ma il popolo li lascia fare, che vergogna un popolo che tace alle vessazioni della polit… - Flowersinurmind : “Già, perché Emma, può piacere o meno, è una che si distingue, una che ha una personalità riconoscibile, che ha fiu… -