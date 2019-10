La Corea del Nord e gli Stati Uniti ricominceranno i negoziati sulle armi nucleari il 5

Bitcoin di regime : dal Venezuela alla Corea del Nord - l’altra vita delle criptovalute : foto: Pixabay Chissà se Satoshi Nakamoto, al momento di inventare i Bitcoin, 11 anni fa, immaginava che avrebbero avuto successo anche in stati come Cuba, Iran, Venezuela, Corea del Nord, che nella geografia delle criptovalute sono ben presenti. Secondo l’ultimo report di Datalight, gran parte dei trader di criptovalute vive e opera negli Stati Uniti. Seguono Giappone, Corea del Sud, Gran Bretagna e Russia (l’Italia è 14esima). Ma la diffusione ...

Condé Nast lancia Wired in Corea del Sud : Condé Nast ha annunciato oggi l’imminente lancio di Wired in Corea del Sud, con la nomina di Yoon-Kyoung Kim come Editor-in-chief. La sesta edizione del titolo verrà lanciata in edizione digitale a fine 2019 in partnership con Eclat Media Group, tra le maggiori media company Coreane. Wired Korea fornirà notizie, informazione e insight dal mondo dell’Ict e della cultura ai lettori globali. In qualità di leader mondiale ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : il bielorusso Tsikhantsou si impone nei -102 kg - Corea del Sud e Iran con un oro di specialità a testa : Ottava giornata riservata alle ultime categorie non olimpiche del programma a Pattaya (Thailandia) in occasione dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi. Nella seconda finale odierna la Bielorussia si è aggiudicata la prima medaglia d’oro della rassegna iridata grazie alla prestazione di Yauheni Tsikhantsou nei -102 kg maschili. L’atleta bielorusso classe 1998 si è dimostrato il più costante nella distribuzione delle due ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : la colombiana Leidy Solis fa festa nei -81 kg femminili - un oro anche alla Corea del Sud : Nuova giornata di gare a Pattaya (Thailandia) dove sono in corso i Mondiali di Sollevamento pesi 2019, con la competizione riservata ai -81 kg femminili aperta dal successo della sudCoreana Jieun Lee nella specialità dello strappo, che alza 111 kg direttamente dal gruppo B. Stessa misura per la connazionale Kim Suhyeon, mentre il bronzo va ad Ankhtsetseg Munkhjantsan, in rappresentanza della Mongolia, con 110 kg. Nello slancio emerge invece la ...

Il tifone Tapah investe la Corea del Sud e il Giappone : decine di feriti : Il tifone Tapah ha raggiunto l’area meridionale della Corea del Sud nelle scorse ore, provocando 26 feriti e innescando blackout che hanno colpito circa 28mila abitazioni: lo hanno reso noto funzionari del governo di Seul. Ieri il tifone aveva colpito le isole meridionali del Giappone, causando danni e 21 feriti. Tapah sta proseguendo la sua rotta in direzione nordovest, sul Mar del Giappone, e nelle prossime ore dovrebbe raggiungere le ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : ori per Corea del Nord e Cina Taipei nei -59 kg femminile - vince Hsing-Chun Kuo : Nuova giornata di gare a Pattaya (Thailandia), dove sono in corso i Mondiali di Sollevamento pesi 2019, con la gara riservata ai -59 kg femminili iniziata nel segno della NordCoreana Hyo Sim Choe, capace di vincere la medaglia d’oro nello strappo, attraverso la progressione di 100 kg, 104 kg e 107 kg, sollevando appena un chilogrammo in più della taiwanese Hsing-Chun Kuo, che paga a caro prezzo un errore nel secondo tentativo. Bronzo alla ...

Burning – L’amore brucia - l’ultima magia in cinema del sudCoreano Lee Chang-Dong : “Il mondo per me è un mistero”. Così recita il ragazzo testimone di sparizioni, incendi, ribellioni del cuore e dell’anima. In altre parole dell’essenza profonda del vivere. Perché parlare di Burning – L’amore brucia, l’ultima magia in cinema del sudcoreano Lee Chang-Dong nelle sale da oggi, significa in sostanza parlare della vita. D’altra parte il 65enne cineasta coltissimo e assai poco prolifico (il suo ultimo film, Poetry, risale a nove anni ...

Per Samsung Galaxy Note 10 è già record di vendite in Corea del Sud : Il team di Samsung ha annunciato che i modelli della serie Samsung Galaxy Note 10 hanno già raggiunto quota 1 milione di unità vendute in Corea del Sud L'articolo Per Samsung Galaxy Note 10 è già record di vendite in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Il mistero dei terremoti inspiegati : dalla Corea del Sud all’Inghilterra - i “detective sismici” indagano sulle cause delle “scosse anomale” : Il 15 novembre 2017, un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito Pohang, citta di mezzo milione di abitanti della Corea del Sud. 135 persone sono rimaste ferite e altre 1.700 sono state risistemate in alloggi d’emergenza. Sono stati danneggiati migliaia di edifici per un costo di 75 milioni di dollari. Un’intera città era rimasta sotto shock: le immagini della forte scossa mostravano le persone fuggire dagli edifici mentre i muri crollavano dietro ...

La Corea del Nord ha fatto un nuovo test missilistico : L’agenzia di stampa statale NordCoreana KCNA ha confermato che martedì la Corea del Nord ha fatto un nuovo test missilistico, provando un nuovo lanciarazzi multiplo di grandi dimensioni. Secondo Al Jazeera i missili sono stati lanciati da una base nei pressi della

Badminton - Chinese Taipei Open 2019 : un titolo a testa per Hong Kong - Thailandia - Cina Taipei - Corea del Sud e Malesia : Si è concluso il Chinese Taipei Open di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 300, con un montepremi di 500000 dollari americani: a Taipei City fanno festa cinque Nazionali. Un titolo a testa per Hong Kong, Thailandia, Cina Taipei, Corea del Sud e Malesia. Di seguito i risultati delle finali del Chinese Taipei Open di Badminton: Finale singolare maschile Chou Tien Chen (Cina Taipei, 1) batte Heo Kwang Hee (Corea del Sud) 21-12, ...

Tifone Lingling : morti e feriti in Corea del Nord : In Corea del Nord il Tifone Lingling ha provocato la morte di 5 persone e altre 3 sarebbero rimaste ferite: lo riporta l’agenzia di stampa di Stato KCNA. Le autorità locali hanno reso noto che il Tifone ha distrutto, danneggiato oppure inondato 460 case e 15 edifici pubblici. Oltre 46.200 ettari di campi agricoli sono stati devastati. Il Tifone si è abbattuto sul Paese a partire da sabato, per almeno 10 ore, riporta KCNA. In precedenza ...

Cinque persone sono morte in Corea del Nord e tre in Corea del Sud a causa del tifone Lingling : Almeno Cinque persone sono morte in Corea del Nord a causa del passaggio del tifone Lingling, ha detto la televisione di stato NordCoreana KCNA. La grande perturbazione ha anche attraversato parte della Corea del Sud, causando la morte di tre

Il Samsung Fold arriva nei negozi - ma solo in Corea del Sud : Dopo ritardi e intoppi, il Samsung Galaxy Fold, primo smartphone al mondo con schermo pieghevole, arriva nei negozi, ma solo in Corea del Sud. I primi prototipi infatti avevano avuto una serie di problemi in fase di test, legati proprio alla possibilità di piegare lo schermo. Il continuo apri e chiudi aveva provocato in alcuni casi dei guasti. Il lancio ad aprile è stato dunque rinviato per eseguire una serie di aggiustamenti tecnici ...