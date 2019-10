Kate Middleton e Meghan Markle | le foto

Kate Middleton e Meghan Markle - le regole che devono seguire ai banchetti di Buckingham Palace : La vita dei Royals britannici è piena di regole molto rigide che riguardano anche i momenti di convivialità. Kate, Meghan e gli altri membri della famiglia reale, quando partecipano ai banchetti a Buckingham Palace devono seguire infatti un protocollo specifico. Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo una curiosità che è stata resa nota da un documentario trasmesso su Channel 5. Di cosa stiamo parlando di preciso? Dello stratagemma ...

Kate Middleton ricicla per la quarta volta lo stesso cappotto - : Fonte foto: LAPRESSEKate Middleton ricicla per la quarta volta lo stesso cappotto 1Sezione: SpettacoliLa Duchessa di Cambridge sa come farsi amare dai suoi sudditi e tra le molte qualità che gli inglesi le riconoscono c'è quella della parsimonia che usa per vestirsi, acquistando capi low cost o riciclando in diverse occasioni pubbliche sempre lo stesso look, come nel caso del cappotto azzurro firmato Alexander McQueen sfoggiato ieri ...

Kate Middleton in aereo chiede di avere il posto libero accanto : Negli ultimi mesi ci sono state molte polemiche sulle modalità di viaggio dei reali d'Inghilterra. In particolare, a essere messi sotto accusa sono stati Harry e Meghan Markle, colpevoli di aver utilizzato aerei privati per i loro spostamenti. Le pomeiche sono state vibranti contro i duchi del Sussex, che per l'ultima trasferta in Sudafrica hanno però scelto di viaggiare con una compagnia di linea insieme al loro piccolo Archie. William e Kate ...

L’ascesa di Kate Middleton : da «Waity Katie» a (futura) regina sicura di sé : La regina e Kate MiddletonLa regina e Kate MiddletonLa regina e Kate MiddletonLa regina e Kate MiddletonLa regina e Kate MiddletonLa regina e Kate MiddletonIl 16 novembre 2010 Carlo d’Inghilterra annunciava «deliziato» il fidanzamento del figlio William con Miss Catherine Middleton. Waity Katie («la Kate che aspetta») ci aveva messo otto anni per «farsi sposare» dal suo principe, dimostrando grande tenacia ma anche una certa timidezza. Kate, ...

Kate Middleton non convince e dilaga la polemica al varo della nave : Kate Middleton torna in pubblico ma questa volta non convince. L’occasione è il varo della nave per la ricerca polare. La Duchessa di Cambridge e suo marito William hanno raggiunto il cantiere navale Cammell Laird a Birkenhead, nella contea di Merseyside. La cerimonia è avvenuta non senza polemiche. Infatti, attraverso una votazione pubblica, si era deciso che la la nave si sarebbe chiamata Boaty McBoatface. Il nome però è stato giudicato ...

Kate Middleton e Meghan Markle incinte insieme : sospese le scommesse : Kate Middleton sarebbe incinta per la quarta volta e Meghan Markle avrà il secondo figlio nel 2020. I rumors impazzano Oltremanica, ma procediamo con ordine. La gravidanza di Kate ormai è data quasi per certa, tanto che i bookmaker hanno sospeso le scommesse, preoccupati evidentemente di dover pagare troppe vincite e quindi di andare in perdita. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Alex Apati dell’agenzia Ladbrokes ha dichiarato: ...

Il quarto figlio di Kate Middleton? I bookmaker sospendono le scommesse sull’arrivo nel 2020 : Kate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton al Garden WisleyKate Middleton ...

Kate Middleton incinta? I bookmaker sospendono le scommesse - : Francesca Galici Le agenzie di scommesse del Regno Unito hanno sospeso le scommesse sulla presunta gravidanza di Kate Middleton: troppi indizi sarebbero una prova di certezza per i sudditi di Elisabetta II I sospetti sulla presunta gravidanza di Kate Middleton sono sempre più forti nel Regno Unito, dove alcune agenzie di scommesse hanno sospeso le puntate. Pare che la duchessa di Cambridge partorirà il suo quarto figlio nel 2020. ...

Kate Middleton elegantissima con i pantaloni - : Elisabetta Esposito Kate Middleton ha stupito tutti indossando un paio di pantaloni low cost, durante un impegno ufficiale: ecco il capo che sta ispirando le donne di tutto il mondo Kate Middleton esalta i fan della Royal Family indossando dei pantaloni low cost a un evento ufficiale. Come riporta l’Express, la duchessa di Cambridge si è recata in visita al Sunshine House Children and Young People’s Health and Development Centre, ...

Kate Middleton in pantaloni : foto - : Fonte foto: GettyKate Middleton in pantaloni: foto 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Kate Middleton: ecco l'outfit della duchessa di Cambridge durante il suo ultimo impegno benefico ufficiale Kate Middleton ha presenziato a un impegno ufficiale al Sunshine House Children and ...

Kate Middleton e Meghan Markle : le regole segrete che devono seguire : Quando si parla della quotidianità dei membri della Royal Family inglese è importante citare alcune regole riguardanti il make up e l’abbigliamento. La loro esistenza non sorprende se si pensa ai look impeccabili che sfoggiano Kate Middleton e Meghan Markle durante le apparizioni pubbliche. Ma quali sono queste direttive (in generale note a pochi)? Una delle più importanti è un desiderio specifico della Regina Elisabetta, che tiene molto ...

Kate Middleton - il Palazzo condivide una foto mai vista : Nella giornata di ieri, sugli account social ufficiali di Kensington Palace è apparsa una foto inedita di Kate Middleton. Lo scatto in questione mostra la 37enne Duchessa di Cambridge intenta a giudicare le opere partecipanti alla Blue Peter Royal Garden Competition. Il contest in questione ha visto bambini provenienti da diverse zone del Paese presentare delle idee di sculture potenzialmente collocabili presso Back to Nature Garden, il giardino ...

Il debutto nel mondo della principessa Kako - la «Kate Middleton del Giappone» : Il primo viaggio ufficiale della principessa Kako, la «Kate Middleton del Giappone»Il primo viaggio ufficiale della principessa Kako, la «Kate Middleton del Giappone»Il primo viaggio ufficiale della principessa Kako, la «Kate Middleton del Giappone»Il primo viaggio ufficiale della principessa Kako, la «Kate Middleton del Giappone»Il primo viaggio ufficiale della principessa Kako, la «Kate Middleton del Giappone»Il primo viaggio ufficiale della ...

Kate Middleton incinta - il gossip è inarrestabile. E ora è stata beccata ‘così’ : Kate Middleton incinta del quarto figlio, il gossip è diventato inarrestabile. Sono giorni che non si parla d’altro. È partito tutto dalle immagini della duchessa che accompagna i figli, George e Charlotte, a scuola. Nelle foto Kate ha sfoggiato nuovo taglio e nuova tinta. Dettagli che non sono sfuggiti. Soprattutto perché sintomatici di una nuova gravidanza, a detta dell’esperta di reali Aranzazu Santos López. “Guardate le immagini del primo ...