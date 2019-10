Juventus | Cristiano Ronaldo allo scoperto | “ho già deciso il mio futuro”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Amo ancora il calcio e adoro far divertire i tifosi. L’età non importa, conta solo la mentalità. Negli ultimi cinque anni ho iniziato a godermi questo processo di vedermi anche fuori dal mondo del calcio. Non so quando accadrà magari tra uno o due anni, non lo so”, sono le importanti dichiarazioni a SPORTBible da parte di, il calciatore portoghese pensa al presente ed alla stagione con la maglia dellama si proietta anche al futuro. “Non voglio imitare nessuno, devi essere te stesso. Ma nel frattempo puoi prendere spunto da altri buoni esempi, come campioni di altri sport. Anche i CEO delle grandi aziende sono sempre motivati e devono lavorare sodo per ottenere risultati. Tutti hanno pressione nel loro lavoro, è il modo in cui la gestisci che conta. Devi fidarti di te stesso. Nel calcio ho più controllo, perché so cosa posso fare. Negli affari è più ...

