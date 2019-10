Juventus-Bayer Leverkusen | le parole dei protagonisti | Higuain | Bernardeschi e Cuadrado

Juventus – Bayer Leverkusen 3 a 0 - Higuain sembra tornato a Napoli : gol e assist. Meglio di Ronaldo (che ne segna comunque uno) : È sempre più fondamentale il Pipita per la Juventus. E pensare che l’argentino era stato a lungo un esubero da mandar via ben volentieri in cambio di qualche decina di milioni da mettere a bilancio e magari anche in prestito per sgravarsi almeno del ricco ingaggio. Neppure Sarri, suo mentore e in grado di risvegliarlo da pigrizie, torpori e intemperanze, era convinto di tenerlo dopo la parentesi non proprio convincente al Chelsea. Stavolta ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus-Bayer Leverkusen 3-0. Decisive le reti di Higuain - Bernardeschi e Cristiano Ronaldo : Dopo la beffa atroce della prima giornata arriva la prima vittoria in questa in stagione in Champions League per la Juventus: a Torino i tedeschi del Bayer Leverkusen soccombono per 3-0: decidono le reti di Higuain al 17′, di Bernardeschi al 62′ e, nel finale, di Cristiano Ronaldo. Nel primo tempo la sfida si sblocca subito: al 17′ lancio lungo per Higuain, Tah prova ad anticipare ma la palla si impenna e resta lì, ...

Pagelle Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 - voti Champions League : Higuain - Bernardeschi e CR7 stendono i tedeschi : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Bayer Leverkusen (CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 21.00) La Juventus supera il Bayer Leverkusen con il punteggio di 3-0 e centra 3 punti di capitale importanza per il prosieguo del cammino in Champions League. A segno tutto il tridente, per una formazione bianconera che ha saputo soffrire, ma ha anche messo in mostra le sue qualità JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6 – Match da assoluto ...

Diretta/ Juventus-Bayer Leverkusen - risultato 0-0 - streaming Canale 5 : fase di studio : Diretta Juventus Bayer Leverkusen streaming video Canale 5: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League.

Live Juventus-Bayer L. 1-0 Colpo vincente di Higuain : Secondo appuntamento stagionale per la Juventus di Maurizio Sarri in Champions League, dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 di un paio di settimane fa sul campo dell'Atletico Madrid; a Torino...

Diretta Juventus Bayer Leverkusen/ Streaming video Canale 5 : Ronaldo sugli scudi : Diretta Juventus Bayer Leverkusen Streaming video Canale 5: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League.