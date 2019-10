Ius soli | la geniale strategia progressista | facciamo come la destra | altrimenti vince la

Roberto Saviano : "Il Pd rinvia lo Ius soli. E fa ancora una volta un favore alla peggiore destra" : "Sullo ius soli, oggi come due anni fa con Alfano, il Pd sostiene che non è il momento giusto". Roberto Saviano, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il Partito democratico sulla cittadinanza agli immigrati e tanto per cambiare anche, indirettamente, Matteo Salvini: "Per non fare

Migranti - Bassetti invita alla solidarietà : "No a ingIustizie ed empietà" : Giorgia Baroncini Gualtiero Bassetti Il presidente della Cei al termine della messa per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato: "La Chiesa che è in Italia si sente interpellata dal mondo delle migrazioni" "Con il cuore ricolmo di gioia, la ringraziamo per questa celebrazione che ha unito intorno all'altare uomini e donne di ogni luogo e di ogni razza. Questa piazza vivace e colorata ha raccolto gente di ogni dove, unita ...

Matteo Salvini : "Ius soli o culturae poco cambia. Povera Italia - se questa è la priorità" : "La Lega si batterà contro lo Ius soli comunque lo chiamino, contro la cittadinanza facile, senza se e senza ma. Se questa è la priorità del governo, Povera Italia...". Matteo Salvini commenta così sul suo profilo Twitter la notizia che alla Camera dal 3 ottobre si tornerà a discutere dello Ius cult

Ius soli - Orfini : “Ci sono numeri - non abbiamo scuse. Lo facciamo o ci spaventiamo di Salvini?” : Il deputato del Pd, Matteo Orfini, rilancia lo ius Soli e si appella al governo affinché venga approvata la legge sulla cittadinanza: "Se per tagliare i parlamentari ci vogliono solo 2 ore, come dice spesso Di Maio, per fare lo ius Soli ci vogliono solo pochi giorni. Pochi giorni per restituire un diritto negato a tante persone. Che ne dite, lo facciamo o ci spaventiamo di Salvini?".Continua a leggere

Autocisterna si ribalta - gasolio sulla carreggiata : A14 chIusa per ore tra Canosa e Andria : L'incidente stradale nel tratto pugliese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Il mezzo pesante si è rovesciato completamente su un fianco con conseguente sversamento di gasolio sulla carreggiata. Per ore il tratto è stato completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, poi riaperto ma con cambio di carreggiata . Diversi chilometri di coda.Continua a leggere

"Le chIusure ai migranti consolidano ingIustizie ed egoismi". Il monito della Cei : Dobbiamo “ricordare” che “la dignità che rende intangibile ogni vita umana significa anche non arrendersi alla cultura del ‘prima noi e poi gli altri’: quando l’altro è persona bisognosa, priva di ogni opportunità, le nostre chiusure consolidano ingiustizie ed egoismi”. Lo ha affermato il vice presidente della Cei, mons. Mario Meini, nella sua introduzione ai lavori del Consiglio ...

Conte2 - Perosino (Fi) : “Con Ius soli i nonni verrano in Italia a operarsi di cataratta e di ernia”. E invoca Madonna e Santi contro Apocalisse : Lo ha premesso anche lui: “Con un poco di ironia e un poco di provocazione esamino il vostro programma“. Si tratta dell’esilarante intervento del senatore di Forza Italia, Marco Perosino, nella giornata dedicata alla fiducia al governo Conte bis in Senato. Il parlamentare piemontese, nello sciorinare tutte le pecche del nuovo esecutivo, ha disegnato una sorta di Apocalisse in agguato con la nuova compagine governativa: dal ...

Perché la minaccia di Trump di abrogare lo Ius soli è una gran balla : La minaccia del presidente Trump di abrogare lo Ius soli è un’autentica balla, un’arma scarica di bassa propaganda elettorale.Il XIV Emendamento costituzionale degli Stati Uniti - “Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro sovranità sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono” - è stato introdotto nel 1868 come provvedimento corollario ...

Tutti i Paesi in cui esiste lo Ius soli - che Trump vuole eliminare : Foto di SAUL LOEB/AFP/Getty Images La cittadinanza americana potrebbe smettere di essere un diritto di nascita. L’ultimo fronte polemico aperto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguarda il cosiddetto birthright citizenship, comunemente entrato nel dibattito politico del nostro Paese con il nome di ius soli. Si tratta di una norma sancita dall’ordinamento americano tramite il XIV emendamento della Costituzione e la sua ...

Ius soli e detenzione bimbi - Trump shock sui migranti. “Ridicolo dare cittadinanza a tutti quelli nati quì” : Trump shock sui migranti. Il presidente americano vuole una nuova stretta destinata a causare non poche polemiche: le famiglie con bambini che attraversano illegalmente il confine fra Stati Uniti e Messico potranno essere detenute indefinitamente. Nell'ambito della lotta all'immigrazione clandestina, la Casa Bianca sta anche valutando "seriamente" di mettere fine allo Ius soli che e', dice il tycoon, "francamente ridicolo". Non e' la prima volta ...

Usa : valutiamo la fine dello 'Ius soli' : 19.40 Non basterà nascere negli Stati Uniti per essere automaticamente americani.Lo sta seriamente valutando l'amministrazione Trump: stop allo Ius soli,espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza per nascita in un Paese, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Lo annuncia Trump: no Ius soli ai figli di non americani/immigrati illegali, sottolinea. E a favore della "working class", non dei ricchi: "Non ridurrò ...