Italia Viva “perde” battaglia posti in Aula | finisce vicino al Pd

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in calo - crescono Pd e Italia Viva : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo, crescono Pd e Italia Viva Buone notizie per il partito di Matteo Renzi. L’ultimo Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica lo dà in crescita al 4,6%. Rispetto alla precedente rilevazione del 23 settembre, Italia Viva guadagna lo 0,3. Si tratta ancora di cifre basse ma in una lunga intervista al Messaggero, Renzi afferma di non curarsene: “A tutti quelli che ironizzano sul fatto che siamo ...

Sondaggi : la Lega perde quasi un punto in una settimana - ma resta la scelta di uno su 3. Pd e M5s sotto quota 20%. Italia Viva in calo : La Lega continua a oscillare e questa settimana arretra di qualche decimale, ma il suo bacino elettorale potenziale resta sempre dentro la forbice tra il 32 e il 34 per cento. Dietro il Carroccio prosegue il testa a testa al rallentatore tra Pd e M5s. Sono i dati principali del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 che se da una parte conferma la dissipazione del patrimonio elettorale raccolto da Matteo Salvini finché era al governo (dal 30 ...

Litigare per sentirsi vivi. I battibecchi social tra Pd e Italia Viva : Roma. Fra i rischi sul cammino del governo non c’è solo la populistizzazione del Pd. Il rapporto fra Italia Viva di Matteo Renzi e i suoi ex compagni di viaggio si potrebbe rivelare molto complicato, come testimonia lo scambio di tweet fra Dario Franceschini e Luigi Marattin sulla trattativa sulla m

La “mina Renzi” su asse Pd-M5s. Tensioni tra dem e Italia Viva : Una sferzata al Partito Democratico, una carezza al Movimento 5 Stelle. Una strategia, quella adottata da Matteo Renzi, per scardinare l'asse tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e accreditarsi come azionista di maggioranza al posto dei dem. E quello che fino a ieri era un sospetto che circolava tra i parlamentari Pd, ora sembra trovare conferma nell'intervista-manifesto rilasciata dal senatore di Rignano. Quattro lunghe pagine fitte di ...

Scontro Pd-Italia Viva - Franceschini : ‘Smania di visibilità logora i governi’. Marattin : ‘Volevi aumento Iva’. E si attaccano citando Dante : Non solo tensioni a porte chiuse, ma pure botta e risposta su Twitter. Mentre il Consiglio dei ministri è riunito per discutere della Nota di aggiornamento al Def e dopo che nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 settembre c’è stato un vertice di maggioranza molto teso, a scontrarsi pubblicamente sono stati il ministro Pd Dario Franceschini e il vicecapogruppo di Italia viva Luigi Marattin: un faccia a faccia online tra due ex compagni di ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : brutte notizie per Matteo Renzi. Italia Viva scende in picchiata : "La Lega perde lo 0,8 per cento attestandosi comunque come primo partito". Il Sondaggio di Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana delinea un clima molto chiaro: "Quasi tutte le forze politiche calano. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, rispetto alla scorsa settimana, non subisce variazioni

Pietro Senaldi a Tagadà : "Matteo Renzi leader di Italia Viva e del Pd - come ha fregato Zingaretti" : "Matteo Renzi con la sua scissione sembra essere diventato sia il leader di Italia Viva sia il leader del Pd. La voce di Nicola Zingaretti non c'è, non si sente". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, commenta l'intervista-manifesto di Matteo Renzi al Il F

Manovra : Faraone (Italia Viva) - 'aumentare fiducia non Iva e tasse' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "La missione di Italia Viva è aumentare la fiducia delle famiglie, delle imprese e degli investitori e non aumentare le tasse, tartassare ancora di più gli italiani. Possiamo discutere di tutto ma il programma di governo è per noi sacro: niente aumento dell’Iva, niente

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in sofferenza - cresce Italia Viva : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in sofferenza, cresce Italia Viva La Lega è il partito che perde più consensi nell’ultima rilevazione effettuata da Tecnè per l’Agenzia Dire il 27 settembre. Secondo l’istituto, il Carroccio ha lasciato sul campo un punto percentuale rispetto al Sondaggio del 20 settembre calando al 31,9%. Un trend negativo evidenziato anche da Ipsos, Quorum ed Emg nell’ultima settimana. Sondaggi ...

Matteo Renzi al Foglio : “Italia Viva si ingrandirà ancora di più” : In una lunga intervista-manifesto concessa al Foglio, in edicola domani, l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, leader di Italia viva, annuncia che il suo partito presto si ingrandirà: Se guardate le immagini delle prime riunioni di questi giorni, penso a quella di Milano ma non solo, vedrete

Italia Viva vuole i seggi al centro di Camera e Senato - battaglia per far trasferire il M5s verso sinistra e avvicinarsi ai banchi di Forza Italia : In 24 ore ha scaricato Romano Prodi ironizzando sul soprannome di “Mortadella” e ha difeso Silvio Berlusconi sostenendo che indagarlo per le stragi mafiose del 1992 e 1993 – secondo lui “senza uno straccio di prova” – è un “pessimo servizio” che i pm fanno “alle istituzioni”. E ora Matteo Renzi vuole tradurre l’avvicinamento a Forza Italia e l’allontanamento dal partito che ...

Italia Viva punta Forza Italia : l’obiettivo di Renzi e Boschi è l’eredità di Berlusconi : Italia viva e Forza Italia potrebbero trovarsi presto dalla stessa parte della barricata, nella battaglia contro l'aumento dell'Iva. Ed è chiaro l'intento di Renzi di aprire agli azzurri, anche dopo le ultime dichiarazioni di Boschi: "Che qualcuno sia a disagio con la svolta estremista di Salvini è vero. I moderati non stanno con i sovranisti, questo è certo".Continua a leggere