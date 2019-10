Italia-Usa | Mattarella riceve Pompeo

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. Italia travolta dal Giappone - ok Polonia e Brasile - crollano gli USA : oggi è cominciata la Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, competizione a cui partecipano 12 Nazionali che si affrontano tra loro in modalità round-robin. Il Giappone padrone di casa ha letteralmente travolto l’Italia priva di Zaytsev, Juantorena e Giannelli: show di Ishikawa che ha regalato un rotondo successo per 3-0 ai nipponici. Vittorie col massimo scarto anche per la Polonia che ha annichilito la modesta Tunisia (10 punti a testa ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Usa. Programma - orari e tv : Domani (2 Ottobre) andrò in scena la seconda partita dell’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley. Gli azzurri giocheranno contro gli USA, alle ore 8.00 italiane. Sarà l’occasione giusta per Gianlorenzo Blengini per testare e provare la tenuta di alcuni giovani. Mancheranno alcuni big come Simone Giannelli, Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena e Massimo Colaci. Grande occasione per mettersi in mostra per i più giovani, in particolare ...

Martello (sindaco Lampedusa) : “Premio Nobel per la pace a Lampedusa? Fuori dall’Italia si accorgono di quanto è importante la nostra funzione in Italia meno” : Migranti, Martello (sindaco Lampedusa): “Premio Nobel per la pace a Lampedusa? Fuori dall’Italia si accorgono di quanto è importante la nostra funzione in Italia meno. Col nuovo governo qualcosa è cambiato. Con il ministero ci sentiamo quasi ogni giorno, ora ci prende in considerazione e ci chiama ogni qual volta c’è uno sbarco. C’è un segnale positivo ma l’Italia dovrebbe farsi sentire ancora di più in Europa. L’accordo di Malta non mi soddisfa ...

Cresce l’attesa per la decisione Wto sui dazi Usa all’Europa - l’Italia la più colpita : Cresce l'attesa a Bruxelles per l'ufficializzazione da parte del Wto dell'entita' delle compensazioni che gli Usa potranno chiedere all'Ue per gli aiuti illegali a Airbus. Compensazioni dall'ammontare record, anche se il dato e' ufficioso, di 7 miliardi di euro. Gli occhi sono puntati sull'Ue e ci si domanda come reagira' nel caso le cifre, e l'intenzione Usa di rivalersi pienamente, venissero confermate. Oggi la questione potrebbe diventare il ...

Atletica - Mondiali 2019 : il medagliere. Classifica e piazzamenti. USA al comando - Italia 17^ con 1 bronzo : I Mondiali 2019 di Atletica leggera si disputano a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre, la rassegna iridata si preannuncia altamente spettacolare e prevede la partecipazione di tantissime stelle che si daranno battaglia per salire sul podio delle varie specialità in programma. Di seguito il medagliere completo e dettagliato dei Mondiali 2019 di Atletica leggera. MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2019: ...

Gli scafisti usano i social per portare i migranti in Italia : Mauro Indelicato Sempre più organizzazioni criminali si avvalgono delle comunicazioni via social per organizzare le traversate dei migranti verso le coste Italiane Già nell’estate di due anni fa sale alla ribalta la pagina HaRaGa Dz, la quale su Facebook dava informazioni sui viaggi della speranza lungo la rotta algerina, la quale porta centinaia di migranti dalle coste del paese nordafricano a quelle sarde dell’area del Sulcis. Al ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia infarcita di giovani e novità - USA favoriti con i big. Polonia e Brasile ci provano : La Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile andrà in scena dal 1° al 15 ottobre, sarà il Giappone come da tradizione a ospitare questa kermesse quadriennale che però non metterà in palio alcun pass olimpico come invece accadeva nel recente passato. La FIVB ha collocato questo torneo al termine della finestra riservata alle Nazionali e giunge al termine di una serratissima estate caratterizzata da Nations League, tornei preolimpici e competizioni ...

Migranti - a Lampedusa le storie di chi è sbarcato in Italia : il progetto per gli studenti nella ‘Giornata della Memoria e dell’Accoglienza’ : Oltre 200 studenti, più di 60 scuole coinvolte, provenienti da circa 20 Paesi europei. Quattro giorni ricchi di appuntamenti tra workshop, dibattiti, visite guidate, mostre, spettacoli e concerti con artisti internazionali. Dal 30 settembre al 3 ottobre 2019, per la sesta Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, il Comitato Tre Ottobre torna a Lampedusa con il progetto P(r)onti per l’Accoglienza, organizzato in collaborazione con il Ministero ...

Nuova Iva - rincari e sconti per chi usa bancomat e carte. Freno su Quota 100 In Italia tanti Pos - ma si paga in contanti : In fase di studio una tassa più leggera per chi usa mezzi di pagamento elettronici. Sono previsti invece rincari per chi salda con il cash

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancor oggi la prima causa di morte in Italia e nel mondo : Le malattie cardiovascolari rappresentano ancor oggi la prima causa di morte in Italia e nel mondo e uccidono ogni anno 17,9 milioni di persone. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2019, nell’ambito della più ampia Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”, la Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani ANMCO ha raggiunto Amatrice per effettuare gratuitamente tre giorni di screening ...

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Italia terza con tre podi - USA al comando : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : le pagelle della prova in linea juniores maschile. Nazionale USA impeccabile - fatica e orgoglio per gli Italiani : Andata in archivio la prima prova in linea di questo Campionato del Mondo 2019 dello Yorkshire, tra i ragazzi juniores c’è chi sorride e chi si mangia le unghie. Di sicuro la festa è tutta stelle e strisce con la prova esemplare del neo campione del mondo Quinn Simmons e del suo fedele compagno di squadra Magnus Sheffield; anche lui a suo modo vincitore dopo una magnifica prova che lo ha poi portato sul terzo gradino del podio. Su Simmons ...