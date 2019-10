iOS 13 | Apple rilascia un nuovo aggiornamento per correggere gli errori

iOS 13 : le cinque novità più curiOSe e utili per gli appassionati di Apple : Dopo qualche giorno di utilizzo (per il test abbiamo usato un iPhone 11 Pro) proviamo a capire quali sono le 5 novità più interessanti

Apple : iOS 13 e le tastiere "terze" a rischio privacy : L'azienda di Cupertino avvisa gli utenti: alcune keyboards da scaricare hanno accesso diretto ai dati. Il problema di sicurezza sarà risolto a breve, con l'aggiornamento in arrivo entro una settimana

Apple Tags - iOS 13 conferma l’arrivo dei tracker per gli oggetti : Fonte: MacRumors.com Dopo lunghi mesi di attesa, Apple ha finalmente rilasciato iOS 13: la nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPod Touch che – oltre a garantire performance migliori e maggiore stabilità – introduce numerose funzioni utili che facilitano le attività svolte tutti i giorni dagli utenti. Ma le novità non dovrebbero finire qui, infatti, secondo quanto trapelato da MacRumors, la società di Cupertino potrebbe ...

Mutazione : la curiOSa "soap opera mutante" è ora disponibile per PS4 - PC e Apple Arcade : Die Gute Fabrik e Akupara Games annunciano che il loro particolare Mutazione è finalmente disponibile per PS4, PC Steam e Apple Arcade.Hannah Nicklin, Studio Lead presso Die Gute Fabrik afferma:"Siamo lieti di presentare Mutazione come esclusiva mobile per Apple Arcade. Uno dei principi fondamentali del lavoro di Die Gute Fabrik è la creazione di giochi accessibili e attraenti per tutti i tipi di pubblico. Apple Arcade ci fornisce una grande ...

Apple - stasera arriva l’aggiornamento iOS 13 : quali iPhone lo supportano - le novità e le funzionalità principali [INFO] : Apple ha da poco presentano i nuovissimi iPhone 11 e iPhone 11 Pro, ma per avere le più recenti caratteristiche non è necessario comprare i due nuovi modelli. Infatti, l’aggiornamento iOS 13, disponibile dalla 19 di stasera, porterà tutta una serie di funzionalità per i modelli di iPhone a partire dal 6S/6SE fino ai più recenti. Con questo aggiornamento, Apple ha messo l’accento sulla privacy e sul miglioramento delle applicazioni di base ...

Rayman torna con Rayman Mini - il nuovo gioco per iOS in arrivo su Apple Arcade : L'amata mascotte di Ubisoft, Rayman, sta tornando dopo quasi cinque anni grazie ad un nuovo platform chiamato Rayman Mini. Arriverà su Apple Arcade, la data di uscita non è ancora stata annunciata, ma per l'occasione è stato pubblicato un grazioso trailer di annuncio.Rayman Mini è stato sviluppato da Ubisoft Montpellier e Pastagames e vede il nostro protagonista ridotto alle dimensioni di una formica, che intraprenderà un viaggio in un universo ...

Apple Arcade è ora disponibile per i beta tester iOS 13 : ecco i giochi in arrivo questa settimana : Pochi giorni prima del lancio ufficiale previsto per il 19 settembre, Apple Arcade è ora disponibile e accetta abbonamenti da parte di coloro che partecipano al programma iOS 13 beta. Mark Gurman di Bloomberg ha twittato che il servizio di giochi di Apple, che sblocca l'accesso a dozzine di giochi senza pubblicità a un costo mensile, risultava attivo e funzionante. Molte altre persone hanno ottenuto l'accesso sui dispositivi registrati nella ...

Apple : all'interno del codice di iOS 13 si troverebbero riferimenti riguardo il visore AR : Sembra che i piani di Apple di pubblicare un visore per la Realtà Aumentata stiano prendendo forma. Secondo alcune indiscrezioni, un sito internet afferma di aver visto la documentazione della build iOS 13 che punta a supportare il visore AR.Questi codici si riferirebbero ad un'app, STARTester, dedicata specificamente per abilitare i dispositivi visivi. Associato a questa applicazione c'è un file che si chiama StarBoard, ovvero una shell che ...

iOS 13 conferma : in arrivo gli occhiali Apple : (Concept: iDropNews) Gli occhiali Apple dedicati alla realtà aumentata potrebbero davvero uscire allo scoperto a breve: un nuovo indizio è stato scovato all’interno del codice del sistema operativo iOs 13 ormai imminente e apre interessanti scenari per un accessorio molto atteso. Quasi una chimera, finora. Eppure la storia dietro questo possibile gadget ricorda da vicino quella di Apple Watch, l’orologio smart di Cupertino che per ...

Apple - Google : “L’azienda ha avuto per 2 anni la possibilità di hackerare e monitorare gli iPhone sfruttando vulnerabilità di iOS” : Apple ha avuto per 2 anni la possibilità di monitorare gli iPhone. Lo ha rivelato un gruppo di ricercatori di Google Project Zero, che ha spiegato come avveniva il procedimento. Grazie a una serie di siti “maligni”, che gli utenti visitavano con i propri account, gli hacker sono riusciti a entrare nei telefoni, sfruttando una serie di vulnerabilità di iOS, il sistema operativo del gigante americano della telefonia, che permetteva ...

Come avvisare Apple di bug riscontrati su iOS : Da quando Apple ha deciso di aprire a tutti gli utenti la possibilità di provare in anteprima le versioni beta di iOS, la stabilità e l’accuratezza dei vari elementi del suddetto sistema operativo sono migliorate leggi di più...

Apple lavora all’aggiornamento iOS 13.1 ancor prima che esca il 13.0 : (Foto: MacRumors) Apple non perde tempo e ancora prima di rilasciare iOS 13 già apre i lavori al suo primo aggiornamento iOS 13.1. È la prima volta nella storia del brand americano che non si attende il debutto di un sistema operativo, mettendo al lavoro già gli sviluppatori sul suo miglioramento. Come scovato da Macrumors, è infatti già stata pubblicata una versione developer beta di iOS 13.1, con tanto di sponda corrispondente a iPad Os 13.1 ...

Milan - da oggi disponibile l’app ufficiale per dispositivi Apple iOS : A pochi giorni dall’inizio del campionato ecco un’importante novità per tutti i sostenitori del Milan.L’app ufficiale del club è ora finalmente disponibile n esclusiva sulla piattaforma iOS (prima dell’inizio del campionato è previsto il lancio anche su Android). Tutto quello che serve a un tifoso rossonero non mancherà di certo: “lLive experience”, contenuti esclusivi, biglietteria, […] L'articolo Milan, da oggi ...