Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) Da anni il mondo politico, i media, i dirigenti delle grandi aziende e l’opinione pubblica in generale sottolineano l’importanza disui, risorsa imprescindibile sulla quale ogni Paese dovrebbe basare il proprio successo futuro. Lo sviluppo e la crescita di un Paese passano attraverso il rinnovamento, l’innesto di soggetti nuovi, autonomi, attivi nell’agire e nel prendere decisioni.Gli aiuti ai, alla loro educazione, formazione e preparazione al mondo del lavoro rientrano da tempo nell’agenda politica nazionale, rappresentano uno dei cavalli di battaglia trasversale a tutte le forze politiche in campo, eppure ancora oggi in Italia la struttura del mercato del lavoro e le politiche sociali sono prevalentemente focalizzate al benessere delle persone più anziane, a discapito deie del loro futuro, ovvero di coloro che ...

Assolombarda : 'Ora è il momento in cui tutte le parti sociali devono impegnarsi seriamente: se vogliamo veder crescere il nostro… - gl_2912 : Investire sui giovani, l’esempio della mobilità studentesca - HuffPostItalia : Investire sui giovani, l’esempio della mobilità studentesca -