Intelligenza artificiale | intesa Novartis-Microsoft

Arte - robotica e Intelligenza artificiale. A Roma torna la Maker Faire : Una manifestazione plastic free, "decarbonizzata", che quest'anno cerchera' di coniugare l'Arte contemporanea con l'innovazione...

Accordo Novartis-Microsoft : ?così l’Intelligenza artificiale cambia la medicina : Le attività di ricerca congiunta includeranno ambienti di co-working nel Campus Novartis (Svizzera), presso il Novartis Global Service Center di Dublino e il Microsoft Research Lab (Regno Unito): inizieranno affrontando terapie personalizzate per la degenerazione maculare, terapia cellulare e genica e drug design

Il sex toy che sfrutta Intelligenza artificiale per fare sesso orale : (Foto: Autoblow) Campione di raccolta fondi su Indiegogo, Autoblow Ai è pronto a debuttare ufficialmente come il più evoluto sex toy dedicato al sesso orale per l’uomo. Il claim che accompagna questo gadget che utilizza l’intelligenza artificiale è che fornisce il “perfect blowjob” che si può tradurre in modo molto cauto come un servizio perfetto. Un preciso tipo di servizio, naturalmente. Autoblow è arrivato alla quarta generazione dopo aver ...

L’Intelligenza artificiale può migliorare il lavoro del dentista. Provare per credere : L’apprendimento automatico applicato al riconoscimento delle immagini è una delle tecniche di Intelligenza Artificiale più usate in tutti campi, dal restauro alla scienza. Florian Hillen, fondatore della startup statunitense VideaHealth, ha cercato di capire come le sue doti sarebbero potute tornare utili all’odontoiatria. Dopo tre anni di studi ha trovato in ambito dentistico l’applicazione ideale per questa branca ...

L’Intelligenza artificiale è davvero brava quanto i medici a fare diagnosi? : (foto: Getty Images) Alt, fermi tutti. Per quanto eccitanti possano sembrare le applicazioni delle intelligenze artificiali in ambito sanitario forse stiamo correndo un po’ troppo: non siamo poi così sicuri che al momento le Ia siano brave tanto quanto o addirittura più dei medici a fare diagnosi. È il messaggio che si legge tra le righe della più estesa revisione della letteratura scientifica in materia mai pubblicata finora, che ha preso ...

Deepfake e video manipolati : come funziona il lato oscuro dell’Intelligenza artificiale : Il video manipolato su Matteo Renzi è solo l’ultimo caso di una pericolosa tendenza che corre dall’intelligenza artificiale che modifica un video fino all’alterazione in diretta di un’immagine online. Sono moltissimi i modi in cui l’informazione digitale viene manipolata. Un problema sempre più pressante che va combattuto con la tecnologia, la legge e la cultura

Un’Intelligenza artificiale ha ricostruito digitalmente dipinti di Van Gogh ormai rovinati : (foto: Zeng, van der Lubbe & Loog) Scoloriti, screpolati e in alcune parti del tutto cancellati. Molte opere di inestimabile valore con il passare del tempo si possono deteriorare, andando così perdute per sempre. Ma ora un nuovo prototipo di intelligenza artificiale (Ia) si è dimostrato in grado di prevedere l’aspetto originale di alcuni dipinti di Vincent Van Gogh. A raccontarlo sulle pagine della rivista Machine Vision and ...

L’Australia installa telecamere con Intelligenza artificiale per multare chi usa lo smartphone mentre guida : Dopo “l’autovelox del rumore” annunciato in Francia arriva, in Australia, l’autovelox dello smartphone. Videocamere altamente tecnologiche che scovano chi guida parlando al telefono, a prescindere dalla velocità di percorrenza e da condizioni meteorologiche quali luce, pioggia, neve e altro. L’installazione è in corso nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud, come riferito da Associated Press. Il ministro del New ...

Intelligenza artificiale - call to action e tv : come cambia la pubblicità su YouTube : YouTube(Photo by Carsten Rehder/picture alliance via Getty Images) Fare pubblicità tramite video su Google diventa ancora più semplice grazie ai nuovi strumenti presentati da Big G alla Advertising Week di New York, evento dedicato al mondo dei media. Finora gli spot potevano essere bumper da 6 secondi, annunci ignorabili grazie al tasto “skip” o pubblicità che non si possono saltare, secondo il gusto dell’inserzionista. Ora Google affida ...

Facebook Fashion++ - l’Intelligenza artificiale che aiuta a vestirsi alla moda : Facebook sta lavorando a Fashion++, un progetto che intende sfruttare l’Intelligenza Artificiale per proporre facili modifiche all’outfit personale, per essere più alla moda. Mediante una rete neurale di generazione delle immagini, questa Intelligenza Artificiale riconosce gli indumenti e propone suggerimenti su cosa rimuovere, aggiungere o cambiare. Può anche raccomandare modi per indossare meglio un capo di abbigliamento, come ...

Con queste immagini - l’Intelligenza artificiale non è poi così intelligente : Alcune delle immagini utilizzate dai ricercatori che hanno mandato in confusione i sistemi di intelligenza artificiale (via The Verge) Confondere un insieme di insetti adagiati su una foglia per un naufragio pare impossibile, eppure a macchiarsi di questo errore marchiano è stato ciò che è spesso indicato come prova dell’inevitabile ascesa dei computer: l’intelligenza artificiale. Durante un esperimento congiunto dei ricercatori ...

Milano : l'Intelligenza artificiale rivoluziona il settore assicurativo (2) : (AdnKronos) - “Nel settore assicurativo stiamo attraversando un’era di trasformazioni senza precedenti, caratterizzata dalla crescente connessione che favorisce lo scambio di informazioni tra tutti gli attori in gioco” afferma Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia. “Ci tr

Milano : l'Intelligenza artificiale rivoluziona il settore assicurativo : Milano, 19 set. (AdnKronos) - l'intelligenza artificiale ha portato a una rivoluzione del settore assicurativo. G-Evolution, società di servizi telematici che opera sul mercato B2B e B2C, partecipata al 100% da Groupama Assicurazioni, ha infatti annunciato oggi l’avvio di una collaborazione con IBM