Innovazione tecnologica | depurazione ed economia circolare | il Festival dell’Acqua di

Sicilia : Innovazione tecnologica - da Regione 9mln per 20 aziende (2) : (AdnKronos) - L’obiettivo del bando era quello di finanziare progetti, realizzati in partenariato tra imprese, per il rafforzamento della loro capacità innovativa, con particolare riferimento all’avanzamento tecnologico dei prodotti, dei sistemi di produzione e di quelli organizzativi. Particolare a

Sicilia : Innovazione tecnologica - da Regione 9mln per 20 aziende : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - Via libera dai finanziamenti di venti piccole, medie e grandi aziende Siciliane per sostenere l’innovazione tecnologica. La Regione, tramite l’assessorato alle Attività produttive, ha approvato la graduatoria definitiva che stanzia nove milioni di euro, nell’ambito del

Sicilia : Innovazione tecnologica - da Regione 9mln per 20 aziende (2) : (AdnKronos) – L’obiettivo del bando era quello di finanziare progetti, realizzati in partenariato tra imprese, per il rafforzamento della loro capacità innovativa, con particolare riferimento all’avanzamento tecnologico dei prodotti, dei sistemi di produzione e di quelli organizzativi. Particolare attenzione è stata posta al tema della promozione e del consolidamento delle reti d’impresa, nonché ...

Sicilia : Innovazione tecnologica - da Regione 9mln per 20 aziende : Palermo, 7 set. (AdnKronos) – Via libera dai finanziamenti di venti piccole, medie e grandi aziende Siciliane per sostenere l’innovazione tecnologica. La Regione, tramite l’assessorato alle Attività produttive, ha approvato la graduatoria definitiva che stanzia nove milioni di euro, nell’ambito del Po Fesr 2014-2020 (azione 1.1.3). Il bando prevedeva ‘l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei ...

Paola Pisano nominata ministro dell’Innovazione tecnologica del governo Conte bis : L’Italia si dota con il nuovo governo di un ministero all’Innovazione con la nomina di Paola Pisano. Le congratulazioni del...