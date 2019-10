Incidente sul lavoro allo stabilimento Fca di Piedimonte San Germano Morto operaio 40enne

Incidente mortale sulle montagne russe : cadono due passeggeri : Un treno delle montagne russe con diversi passeggeri a bordo è deragliato nel mezzo di una corsa. Due persone sono morte e altre due sono gravemente ferite. Il fatto è accaduto sabato 28 settembre a Mexico City nel parco divertimenti La Feria Chapultepec. Secondo quanto riportato dalla Bbc, la vittime sono cadute dall’ultima carrozza del treno. Il parco è stato chiuso per consentire agli inquirenti di indagare sulle cause che hanno portato ...

Omicidio Minerbio - il camionista arrestato : “È stato un Incidente” - sull’asfalto nessuna frenata : Il presunto Omicidio è avvenuto venerdì mattina davanti allo zuccherificio Coprob di Minerbio, in provincia di Bologna. In manette un 51enne calabrese, collega della vittima. Al vaglio degli inquirenti, il cronotachigrafo che ha segnato un’accelerazione da 0 a 40 chilometri orari in un tragitto di meno di 60 metri.Continua a leggere

Superbike - Risultato gara-2 GP Francia 2019 : Rea conquista la corsa e il Mondiale! Entrambe le Yamaha sul podio - Incidente tra Razgatlioglu e Bautista : Jonathan Rea vince gara-2 del GP di Francia 2019 e si proclama Campione del Mondo di Superbike per la quinta volta consecutiva! L’alfiere della Kawasaki ha dimostrato per l’ennesima volta di essere il più forte in assoluto, dominatore indiscusso della storia recente di questa categoria. Con lui sul podio salgono le due Yamaha dell’olandese Michael van der Mark e del britannico Alex Lowes, complice l’incidente ad inizio ...

Grave Incidente stradale autonomo sulla Scicli Sampieri : Grave incidente stradale oggi poco dopo le ore 13 in contrada Papazza sulla Scicli Sampieri. Grave centauro. In arrivo elisoccorso

Incidente sulla Modica Noto : pirata della strada investe 21 modicano : Incidente sulla Modica Noto: pirata strada investe 21enne Modicano. In corso le indagini della Polizia Locale

Incidente a Milazzo - con lo scooter contro una betoniera : Claudio - 17 anni - muore sul colpo : Incidente mortale oggi a Milazzo: Claudio Lo Verde, studente di 17 anni, è finito contro una betoniera mentre era a bordo del suo scooter. Dopo l'impatto è stato travolto dal camion ed è deceduto sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo: la strada è stata chiusa al traffico per i rilievi con conseguenti disagi alla circolazione.Continua a leggere

Marocchino simula Incidente sulle strisce pedonali : smascherato - rischia querela : Lo straniero aveva atteso il passaggio di un'auto per simulare di essere investito. Il racconto del conducente e le immagini delle telecamere hanno presto svelato l'inganno. Gli agenti della polizia locale invitano i cittadini ad essere prudenti Federico Garau ? Luoghi: Verona

Incidente stradale sulla SS 115 : muore Giuseppe Terrasi di 58 anni : Incidete stradale sulla SS 115, tra Ribera ed Agrigento, muore Giuseppe Terra di 58 anni. Lo scontro tra un camion ed un trattore gommato

Terribile Incidente all’alba : Sandro - 66 anni - muore sul colpo. Il figlio - 35 - in gravi condizioni : Una vera e propria tragedia quella di Tolentino, in nessun altro modo potremmo definirla. Siamo in contrada Santa Lucia ed è qui che verso le 6.15 una Hyundai Atos, condotta da un 66enne di Macerata, Sandro Piancatelli, con dietro come passeggero il figlio di 35 anni con problemi di disabilità, si stava dirigendo verso le Terme quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Polo, guidata da un 31enne di Tolentino, che ...