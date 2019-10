Imprese | cala l’indice manifatturiero dell’Italia a settembre | 47 | 8 punti La Germania

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Le condizioni del settoreitaliano peggiorano a. L’indice Pmi di Ihs Markit, risultato di sondaggi condotti con i direttori acquisti delle aziende, rileva un calo a 47,8dai 48,7 di agosto: è la più forte contrazione in sei mesi. La soglia dei 50separa la contrazione dall’espansione. Molto peggio fa la, dove aPmisi è attestato a 41,7, il livello più basso da giugno 2009, in peggioramento dai 43,5di agosto. Una conferma rispetto alla prima stima diffusa il 23scorso che rilevava un valore di 41,4. Si tratta infatti in ogni caso del nono mese consecutivo di ribassi per Berlino. A influenzareitaliano sono state le contrazioni della produzione e dei nuovi ordini. “Il settorein Italia anon mostra segnali di superamento della crisi, ...

