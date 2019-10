Imprenditore crea a sue spese una scuola di meccanica Salviamo l' artigianato

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) La battaglia di Ivo Mancini,di Fucecchio (Firenze). Nel dicembre 2018 hato unadi, ora scrive al Presidente della Repubblica per chiedere che lo Stato faccia la sua parte per salvare l'apprendistato Orlando Sacchelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/10/01/-l-prima-che-sia-troppo-tardi-lappello-e-lesempio-di-ivo-mancini/"l'e fa un appello al Colle Persone: Ivo Mancini

TassoniMatteo : @SteenMcJones Quindi Soros finanzierebbe una che dice che dobbiamo cambiare paradigma e modificare i nostri consumi… - aldozana1769 : Tramp agisce come farebbe un imprenditore per vendere i propri prodotti, prima crea un problema ed poi aspetta che… - TEDxMi : RT @androm: #TEDxMilano Luigi De Micco – Imprenditore - Laureato a Milano in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi con specializza… -