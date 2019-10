IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dal 6 al 12 ottobre 2019

Anticipazioni Il SEGRETO al 13 ottobre : Isaac smaschera Antolina - fuga di Julieta e Saul : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Il Segreto che proseguirà la sua messa in onda anche nella settimana che va dal 7 al 13 ottobre 2019. Tanti i colpi di scena che vedremo nel corso di questi nuovi appuntamenti in onda nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, dove vedremo che Julieta e Saul si daranno alla fuga mentre Isaac riuscirà finalmente a smascherare Antonlina e a riprendere in mano le ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 1 e mercoledì 2 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 1 e mercoledì 2 ottobre 2019: Roberto è al telefono con qualcuno e parla del suo piano di allontanare Maria e i suoi figli per sempre dalla Spagna… Isaac, dopo quanto è accaduto a Elsa, è sulle tracce del dottor Alvaro… Raimundo comincia a sospettare di Roberto e teme che l’uomo stia organizzando qualcosa contro Fernando… Prudencio Ortega entra in possesso del vecchio locale ...

Il SEGRETO anticipazioni : Rufina riduce in fin di vita Elsa su ordine di Antolina : Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda in queste settimane su Canale 5 annunciano brutte notizie per Elsa Laguna. La donna, infatti, rischierà di morire per colpa delle violenze da parte di Rufina, una complice di Antolina Ramos. Il Segreto: la vendetta di Antolina La vendetta di Antolina sarà al centro delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Dagli spoiler de Il Segreto si evince che tutto inizierà quando ...

Il SEGRETO anticipazioni 1 ottobre 2019 : Roberto fa una misteriosa telefonata : Roberto fa una misteriosa telefonata per organizzare la fuga da Puente Viejo e il suo interlocutore gli garantirà l'aiuto necessario.

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - le anticipazioni fino al 5 ottobre : QUESTA SETTIMANA vedremo Il SEGRETO tutti i pomeriggi su Canale 5, ma NON è previsto l’appuntamento in prima serata del martedì su Rete 4. Vediamo quali sono le anticipazioni fino a sabato 5 ottobre: Elsa è disperata per l’inganno subito da Alvaro, ma riesce a contenere il suo dolore. Isaac intende invece punire il medico e va a cercarlo. Roberto parla al telefono con qualcuno riguardo al piano di allontanare Maria e i bambini per ...

Il SEGRETO anticipazioni : ELSA rischierà la vita - ecco perché : Una nuova macchinazione della perfida Antolina Ramos (Maria Lima) costerà cara ad ELSA Laguna (Alejandra Meco) nelle prossime puntate italiane della telenovela Il Segreto: come abbiamo già segnalato nei nostri precedenti post, la “psicopatica” biondina riuscirà a far rinchiudere la nemica in carcere con l’accusa di adulterio, facendole passare dei terribili momenti. Scopriamo insieme quello che succederà in questa complicata ...

Il SEGRETO anticipazioni 30 settembre 2019 : Il piano di Saul per lasciare Puente Viejo : Mentre Isaac giura di vendicare Elsa, Saul vuole prendersi la colpa della morte dei Molero e fuggire da Puente Viejo con Julieta.

Il SEGRETO - anticipazioni : Francisca uccide Roberto Sanchez : Roberto Sanchez - Il Segreto Tragico destino per Roberto Sanchez (Juan dos Santos) nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 da questo pomeriggio: dopo aver scoperto che intende fuggire in gran Segreto insieme a Maria (Loreto Mauleòn) e ai piccoli Esperanza (Gala Bichir) e Beltran (Erik Molina), Francisca Montenegro (Maria Bouzas) non esiterà ad uccidere il cubano avvelenandogli una cioccolata. Dopo ciò la dark lady, avvalendosi ...

Anticipazioni Il SEGRETO dal 29 settembre : Roberto muore - Prudencio inizia una nuova vita : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni della soap opera Il Segreto, in onda per tutta la settimana, a partire da oggi domenica 29 settembre fino al prossimo 5 ottobre su Canale 5. Le trame rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno soprattutto Roberto, il quale sarà vittima dell'ennesimo piano diabolico messo in atto da donna Francisca. E poi ancora Prudencio sarà pronto ad iniziare una nuova ...

Anticipazioni Il SEGRETO - episodi spagnoli : la vendetta di Fernando : Il Segreto, trame puntate spagnole: Fernando è vivo e vegeto Il Segreto non smette mai di stupire. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un colpo di scena clamoroso: Fernando Mesia è vivo e vegeto! Dopo l’esplosione al monastero che l’ha coinvolto, non si è più trovato il corpo dell’uomo. In realtà, Mesia è riuscito a fuggire ed è pronto a tornare a Puente Viejo per vendicarsi di Maria che l’ha invitato ad ...

Anticipazioni Il SEGRETO dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 : Don Anselmo tenta il suicido : Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana lasceranno i telespettatori esterrefatti: la soap ideata da Aurora Guerra infatti ha ormai abituato il grande pubblico a continue emozioni e le prossime puntate confermeranno la tendenza degli sceneggiatori del Segreto a creare suspence nel proprio pubblico. La triste storia del tentato suicidio di don Anselmo nelle Anticipazioni del Segreto della prossima settimana La vicenda spinosa che ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di domenica 29 e lunedì 30 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 29 e lunedì 30 settembre 2019: Elsa suo malgrado deve annunciare agli invitati che Alvaro l’ha lasciata in tronco: il matrimonio, dunque, non avrà luogo! Isaac viene subito informato da Matias sulle nozze saltate e si precipita da Elsa per consolarla… Elsa sta malissimo per l’inganno di Alvaro, ma riesce a non mostrare troppo il suo dolore. Isaac è invece arrabbiatissimo e vuole ...

ll SEGRETO anticipazioni : FERNANDO vuole sposarsi… ma non con MARIA! : In uno dei nostri recenti post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto vi abbiamo parlato del ritorno a Puente Viejo di FERNANDO Mesia (Carlos Serrano). Dopo essere fuggito dalla cittadina per evitare che Roberto Sanchez (Juan dos Santos) – mosso da Francisca Montenegro (Maria Bouzas) – si sbarazzasse di lui, il rampollo si trasferirà momentaneamente a Madrid, ma in seguito si ripresenterà da Maria (Loreto Mauleòn) per farle sapere ...

Il SEGRETO - anticipazioni 30 settembre-6 ottobre : lettera d’addio : anticipazioni Il Segreto, prossima settimana: Alvaro abbandona Elsa all’altare Le vicende dei protagonisti de Il Segreto continuano ad appassionare il pubblico di Canale5. Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Elsa subirà un duro colpo. Alvaro confessa ai suoi complici che il ritardo nella vendita dei terreni da parte della Laguna è un grave inconveniente. Elsa si accorge, durante i preparativi per il ...