Il Prevosto del tortellino | Non si tocca | è simbolo come il leone a Venezia

(Di martedì 1 ottobre 2019) Francesca Bernasconi Il presidente dell'Associazione delsi scaglia contro l'idea della Curia di servire il prodotto tipico emiliano senza maiale, per l'integrazione "Ilnon si". Anche il Granboccia l'idea del "dell'accoglienza", che la Curia ha pensato di servire senza maiale,gesto di integrazione, in occasione della festa di San Petronio a Bologna, che si celebrerà il prossimo venerdì. Contro l'idea dell'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi si è levato il muro del presidente dell'Associazione del prodotto tipico emiliano, chiamato in gergo aulico Grandella Dotta Confraternita, Alberto Salvadori. "Ma stiamo scherzando!- ha tuonato Salvadori, parlando ad AdnKronos- Ilemiliano è solo uno e guai a chi ce lo. La Curia lo chiama il 'dell'accoglienza', ma per i bolognesi doc sarebbe ...

