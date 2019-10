Il presidente dei PlayStation Worldwide Studios Shawn Layden dà l' addio a Sony

È morto il presidente - “si è spento tra l’affetto dei suoi cari”. Politica in lutto : Jacques Chirac, l’ex presidente della Repubblica francese, è morto. Lo hanno riferito fonti della famiglia. presidente della Repubblica dal 1995 al 2007, Chirac aveva 86 anni. Si era ritirato da diversi anni dalla Politica e della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l’Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso ...

Kevin Feige - presidente dei Marvel Studios - produrrà un film di Star Wars : Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e produttore di tutti i film di supereroi del cosiddetto Marvel Cinematic Universe, produrrà un nuovo film di Star Wars. Lo ha annunciato a The Hollywood Reporter Allan Horn, co-presidente di Walt Disney Studios, lo studio

L’impresa dei ciclisti spagnoli è da applausi : stop agli allenamenti per salvare il cervo in difficoltà. E il presidente rilancia il video : Il video arriva dalla Spagna ed è stato ripubblicato dal presidente della Regione dell’Andalusia Juanma Moreno, che ha elogiato e fatto i complimenti per l’impresa. Quella portata a termine da questa squadra di ciclisti ha poco a che fare con lo sport ma molto con lo spirito di squadra, l’ingegno e sicuramente l’umanità. Durante i consueti allenamenti del sabato mattina nella Sierra de Maitena, il gruppo ha notato un ...

Mattarella al presidente della Germania : “Ue si assuma l’onere dei rimpatri dei migranti. E servono misure per stimolare mercati interni” : L’Unione europea dovrebbe farsi carico “dell’onere dei rimpatri dei migranti”. Mentre sul fronte economico, “servono misure per stimolare i mercati interni”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmer e, al termine del colloquio, ha fatto sapere di aver parlato di quelle che secondo loro sono le priorità che dovrebbe affrontare l’Europa. ...

Atletico Madrid-Barcellona - polemica sul trasferimento di Griezmann : il presidente dei Colchoneros è ironico : “Non mi sembra serio parlare di 300 euro di multa al Barcellona, ma il calcio è così”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo in merito alla disputa con il Barcellona sul trasferimento in estate di Antoine Griezmann in blaugrana. Il Barça ha acquistato a metà luglio scorso l’attaccante francese tramite il pagamento della clausola rescissoria di 120 milioni di euro, effettiva a partire ...

"Italia e Germania possono lavorare insieme sulla crisi dei migranti" - dice il presidente tedesco : In un'intervista che il Corriere della Sera presenta come esclusiva, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che da giovedì sarà in visita ufficiale di Stato per due giorni, osserva che “l'Italia, e al più tardi dal 2015 anche la Germania, hanno fatto molto per i migranti giunti attraverso il Mediterraneo” e che pertanto “è ancora più deplorevole che i due Paesi si siano allontanati l'uno dall'altro, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ...

Usa - Corte Suprema dà ragione a Trump sulla norma che limita le richieste d’asilo dei migranti. Il presidente : “Grande vittoria” : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera all’entrata in vigore delle nuove norme sulle richieste d’asilo dei migranti emanate dall’amministrazione Trump con l’intento di limitare drasticamente la possibilità di chiedere asilo politico negli Usa. I giudici hanno deciso con una maggioranza di 7 contro 2. Il provvedimento era stato emanato lo scorso luglio ma subito bloccato dai tribunali della California. ...

Sampdoria - ‘la carica dei 300’. I tifosi incitano la squadra - spuntano i primi adesivi : “Vialli for presidente” : Nonostante l’inizio in salita, con tante difficoltà e le due sconfitte consecutive nelle prime due giornate, i tifosi della Sampdoria non hanno fatto mancare l’affetto alla propria squadra nel corso dell’allenamento di questo pomeriggio. Oltre 300 i supporter blucerchiati presenti alla seduta odierna per incitare i calciatori in vista del difficile impegno di sabato a Napoli. Un lungo e forte abbraccio per i ragazzi di ...

Senato - lapsus della presidente Casellati : Salvini diventa Casini. La reazione dei leghisti : Applausi e risate dei Senatori in Aula quando il presidente Elisabetta Casellati ha invitato il Senatore Matteo Salvini a chiudere il suo intervento, perché era finito il tempo a disposizione (20 minuti), chiamandolo “Senatore Casini”. Lo stesso Salvini ha reagito sorridendo e dicendo: “No Casini, proprio no”. L'articolo Senato, lapsus della presidente Casellati: Salvini diventa Casini. La reazione dei leghisti proviene ...

Ue - la presidente von der Leyen ufficializza la lista dei commissari : 14 uomini e 13 donne : La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ufficializzato la lista dei componenti del prossimo esecutivo europeo. Per l'Italia il commissario designato è l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Ecco la lista completa dei commissari e quali saranno le prossime tappe che porteranno alla nomina ufficiale della nuova squadra.Continua a leggere

Vice unico - nuovo presidente e caselle europee. Il risiko dei nuovi ruoli nel Pd : Roma. La nascita del governo giallo-rosé ha come primo effetto quello di liberare molte caselle nel Pd e dintorni. Andrea Orlando sarà il Vicesegretario unico di Nicola Zingaretti, visto che Paola De Micheli – l’altra Vice – è appena sbarcata al ministero dei Trasporti e non sarà sostituita. Non è u

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà all’incontro dei leader sudamericani sull’Amazzonia previsto per venerdì : Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà alla riunione dei leader sudamericani in programma per venerdì 6 settembre a Leticia, in Colombia, organizzata per discutere come difendere la foresta amazzonica, che nell’ultimo mese ha subito un gran numero di

Incendi Amazzonia - il presidente cileno Pinera : “Bolsonaro non è responsabile dei roghi” : Il presidente cileno, Sebastian Pinera, ha dichiarato che l’omologo brasiliano Jair Bolsonaro non e’ responsabile degli Incendi che stanno devastando l’Amazzonia e che con il suo comportamento Bolsonaro sta “difendendo la sovranita’ del Brasile”. Pinera ha parlato in un’intervista alla “Bbc”, a margine del vertice del G7 di Biarritz. “L’Amazzonia e’ una vasta area di 7 ...