Il Perù nel caos | il presidente scioglie il Parlamento

Perugia - accoltella marito nel sonno e si ferisce : arrestata 54enne : Federico Garau Stando alle ultime informazioni riportate, la donna soffriva di depressione. Dopo aver accoltellato il coniuge mentre questi dormiva, ha rivolto l'arma contro se stessa. La 54enne si trova ora detenuta nel carcere di Capanne, in attesa della convalida Violenza in un'abitazione di Ponte Felcino, frazione di Perugia, dove una donna di 54 anni ha aggredito il marito, pugnalandolo con un coltello mentre stava dormendo. ...