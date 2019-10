Il nuovo ragazzo di Demi Lovato ha dato un aggiornamento sulla relazione

Taylor Swift è andata all’after party dei VMAs con Gigi Hadid e il suo nuovo ragazzo : Le due BFF si sono ritrovate agli MTV VMA 2019 The post Taylor Swift è andata all’after party dei VMAs con Gigi Hadid e il suo nuovo ragazzo appeared first on News Mtv Italia.

Zayn Malik non sarebbe felice del fatto che Gigi Hadid stia uscendo con un nuovo ragazzo : E ha messo in vendita l'appartamento di New York The post Zayn Malik non sarebbe felice del fatto che Gigi Hadid stia uscendo con un nuovo ragazzo appeared first on News Mtv Italia.

Gigi Hadid ha presentato il nuovo ragazzo alle amiche : Un'uscita BFF + boyfriend The post Gigi Hadid ha presentato il nuovo ragazzo alle amiche appeared first on News Mtv Italia.